IPO на СПБ Бирже, санкции США на российский металл: дайджест инвестора

Акции СПБ Биржи и АФК «Система».
Группа компаний «Элемент», образованная в результате слияния активов «Ростеха» и АФК «Система» в сфере микроэлектроники, выбрала СПБ Биржу для проведения IPO, сообщили источники «РБК Инвестиций».
Компания рассматривала «все возможные варианты площадок», но выбрала СПБ Биржу, так как посчитала условия, предложенные ею, оптимальными, сказал один из источников «РБК Инвестиций», добавив, что «клиенты и участники СПБ Биржи — крупнейшие банки и брокеры России».
Другой источник, близкий к СПБ Бирже, также сообщил, что ГК «Элемент» проведет IPO на этой площадке, и отметил, что у СПБ Биржи есть вся необходимая инфраструктура для листинга. «СПБ Биржа на пике своей технологической формы, она умеет обеспечивать ликвидность за счет своих технологий и маркетмейкеров, к ней подключены крупнейшие российские брокеры, которые также создают ликвидность», — подчеркнул источник.
Головное юрлицо группы — АО «Элемент» — находится под блокирующими санкциями США, как и некоторые его «дочки», например один из крупнейших в России производителей микросхем завод «Микрон». СПБ Биржа тоже включена в американский SDN-лист, что привело к приостановке торгов всеми иностранными активами на площадке (США, Гонконг, Европа).
Ранее глава биржи Евгений Сердюков отмечал, что видит потенциал дальнейшего развития в размещении компаний, подпавших под санкции и в то же время «создающих промышленный суверенитет России».
«Размещение акций, проведение IPO действительно может вдохнуть вторую жизнь в биржу. Вопрос в объемах торгов, которые обеспечит проведение IPO, количестве эмитентов, которые выйдут на биржу», — полагает начальник аналитического отдела ИК «Риком-Траст» Олег Абелев.
«Мы видим, что на рынке есть несколько интересных санкционных эмитентов, которые, несмотря на свой статус, могут привлечь как розничных, так и институциональных инвесторов», — отметил управляющий директор департамента по работе с акциями УК «Система Капитал» Константин Асатуров. В то же время он выделил два потенциальных ограничения для площадки — небольшое количество подобных компаний и конкуренцию со стороны других бирж.
Акции «Норникеля» и «Русала»
В пятницу, 12 апреля, США вслед за Великобританией ввели запрет на импорт алюминия, меди и никеля российского производства, а также запретили американским компаниям оказывать услуги по приобретению этих металлов, осуществлять их экспорт, реэкспорт, продажу или поставки. Великобритания ограничила импорт алюминия, меди и никеля из России в 2023 году.
Кроме того, США и Великобритания совместно запретили торговать этими металлами на лондонской и чикагской биржах. Из-за санкций Лондонская биржа металлов (LME) и Чикагская товарная биржа (СME) не смогут пополнять запасы алюминия, меди и никеля за счет поставок из России, говорится в отдельном заявлении американского Минфина.
На Россию приходится около 9% мирового производства никеля, 5% алюминия и 4% меди.
По данным LME, в марте 2024 года доля российского первичного алюминия в системе ее складов составляла более 91% (около 312 тыс. тонн). Для никеля эта доля составляла 36%, для меди — 62%. По словам источников Reuters, торговля российскими металлами продолжится на внебиржевых рынках, но будет идти там с дисконтами.
«Полагаем, что данная мера для России была ожидаемой, поэтому российские металлурги продолжат наращивать поставки металлов в Азию и переориентироваться на азиатские бенчмарки (такие как биржа Шанхая). Не исключаем повышения волатильности в бумагах металлургов (“Норникель”, “Русал”) в начале торговой недели», — предупредила аналитик «Цифра брокер» Анна Буйлакова.
«Норникелю», «Русалу» и Эн+ придется менять схему сбыта. Негативную новость сегодня утром частично компенсирует рост цен на алюминий и никель«, — считает руководитель направления информационно-аналитического контента ИК “Альфа-Инвестиции” Василий Карпунин.
По данным Bloomberg, цены на алюминий на LME утром 15 апреля подскочили на 9,4%, никель подорожал на 8,8%. На этом фоне можно предположить, что брокеры готовятся к серьезному сбою в цепочке поставок, пишет издание.
«Норникель» — крупнейший производитель никеля в России и в мире. По итогам 2022 года на Европу пришлось 47% продаж компании, еще 15% — на Северную и Южную Америку, на Россию и СНГ — 8%. Компания также крупнейший производитель меди в России. В число лидеров по производству алюминия в России и в мире также входит компания UC Rusal.
Корпоративные события
«Акрон»: совет директоров. В повестке — вопрос дивидендов.
«Софтлайн»: общее собрание акционеров.
Goldman Sachs: финансовые результаты за первый квартал 2024 года. Ожидания: EPS — $8,8, выручка — $12,99 млрд.
Другие важные события.
Банк России опубликует динамику потребительских цен и оценку трендовой инфляции.
Еврозона: промышленное производство, февраль — 12:00 мск.
США: президент ФРБ Нью-Йорка Джон Уильямс выступит с речью — 15:30 мск.
США: розничные продажи, март — 15:30 мск.
США: индекс деловой активности на рынке жилья NAHB, апрель — 17:00 мск.
Как завершилась предыдущая торговая сессия.
Индекс Мосбиржи: 3456,24 (+0,49%).
Индекс РТС: 1165,53 (+0,27%).
S&P 500: 5123,41 (-1,46%).
Dow Jones Industrial Average: 37 983,24 (-1,24%).
NASDAQ Composite: 16 175,09 (-1,62%).