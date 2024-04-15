IPO на СПБ Бирже, санкции США на российский металл: дайджест инвестора

Другой источник, близкий к СПБ Бирже, также сообщил, что ГК «Элемент» проведет IPO на этой площадке, и отметил, что у СПБ Биржи есть вся необходимая инфраструктура для листинга. «СПБ Биржа на пике своей технологической формы, она умеет обеспечивать ликвидность за счет своих технологий и маркетмейкеров, к ней подключены крупнейшие российские брокеры, которые также создают ликвидность», — подчеркнул источник.