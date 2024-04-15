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«Инвестпалата» оценила спрос нерезидентов на обмен активами в десятки миллиардов рублей

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Заявленный спрос иностранных инвесторов на обмен активами измеряется десятками миллиардов рублей, сообщил гендиректор брокерской компании «Инвестиционная палата» Алексей Седушкин. Компания является организатором торгов по выкупу заблокированных иностранных ценны бумаг в рамках президентского указа 844.

Источник: РИА "Новости"

«Инвестиционная палата» общается с несколькими десятками иностранных институциональных инвесторов, владельцами средств в рублях на счетах типа С. Это банки и фонды из США, ЕС и Великобритании, которые потенциально готовы принять участие в выкупе заблокированных иностранных ценных бумаг у россиян", — следует из его комментария. Он отметил, что заявленный спрос со стороны иностранных инвесторов на обмен заблокированными активами измеряется десятками миллиардов рублей.

В частности, на счетах типа С копятся дивиденды от blue chips (голубых фишек). Учитывая, что нерезидентам принадлежало около 50% free-float (акций в свободном обращении) в российских голубых фишках, только с мая по декабрь 2023 года там могло скопиться около 450 млрд рублей, добавил гендиректор брокерской компании.