«Инвестпалата» оценила спрос нерезидентов на обмен активами в десятки миллиардов рублей

«Инвестиционная палата» общается с несколькими десятками иностранных институциональных инвесторов, владельцами средств в рублях на счетах типа С. Это банки и фонды из США, ЕС и Великобритании, которые потенциально готовы принять участие в выкупе заблокированных иностранных ценных бумаг у россиян", — следует из его комментария. Он отметил, что заявленный спрос со стороны иностранных инвесторов на обмен заблокированными активами измеряется десятками миллиардов рублей.
В частности, на счетах типа С копятся дивиденды от blue chips (голубых фишек). Учитывая, что нерезидентам принадлежало около 50% free-float (акций в свободном обращении) в российских голубых фишках, только с мая по декабрь 2023 года там могло скопиться около 450 млрд рублей, добавил гендиректор брокерской компании.