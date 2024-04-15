«Инвестпалата» оценила спрос нерезидентов на обмен активами в десятки миллиардов рублей

«Инвестиционная палата» общается с несколькими десятками иностранных институциональных инвесторов, владельцами средств в рублях на счетах типа С. Это банки и фонды из США, ЕС и Великобритании, которые потенциально готовы принять участие в выкупе заблокированных иностранных ценных бумаг у россиян", — следует из его комментария. Он отметил, что заявленный спрос со стороны иностранных инвесторов на обмен заблокированными активами измеряется десятками миллиардов рублей.