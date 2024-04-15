Главные события финансовых рынков 15−21 апреля

В мире
В США растет индекс потребительских цен из-за подорожания бензина и электроэнергии. Также наблюдается рост цен на услуги, в том числе из-за перегретого рынка труда.
Рынок пересматривает прогнозы, ожидая, что ФРС начнет снижать ставки позже.
В России
Аналитики ждут данные по ценам производителей промышленных товаров. Большое внимание приковано к производителям продовольствия (в феврале +9,0% год к году), ведь эта динамика цен существенно транслируется в потребительские цены.
На фоне роста показателей рынок может сдвинуть ожидания по первому снижению ключевой ставки с июня на более поздний срок.
Нефть
Управление энергетической информации США (EIA) прогнозирует дефицит нефти в течение большей части 2024 года и среднюю цену Brent от $87 до $89 за баррель.
Рубль
Рубль на распутье! Главный вопрос: продлят ли власти обязательную продажу валютной выручки после 30 апреля и на каких условиях. Вероятнее всего, рубль в ближайшие дни останется в диапазоне 90−95 за доллар, 98−103 за евро, 12,5−13,2 за юань.
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