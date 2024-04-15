Главные события финансовых рынков 15−21 апреля

Рубль на распутье! Главный вопрос: продлят ли власти обязательную продажу валютной выручки после 30 апреля и на каких условиях. Вероятнее всего, рубль в ближайшие дни останется в диапазоне 90−95 за доллар, 98−103 за евро, 12,5−13,2 за юань.