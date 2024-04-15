Ричмонд
Новости
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ФАС возбудила дело о картеле при поставках еды в соцучреждения на 1,2 млрд руб

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила антимонопольное дело в отношении компаний «Ракмейт», «Молторг», «Масленица» и «Экофуд», которые занимаются поставками питания в больницы и образовательные учреждения. Предварительная оценка начальной максимальной стоимости контрактов составила более 1,2 млрд руб.

Источник: РИА "Новости"

«Компании участвовали в закупках на поставку продуктов питания. Торги проходили для нужд муниципальных учреждений, включая бюджетные медицинские и образовательные организации, а также дошкольные учреждения города Москвы, Московской области и Республики Дагестан», — говорится в сообщении на сайте ФАС.

Как утверждают в ведомстве, компании побеждали на торгах путем предоставления в составе заявок мнимых договоров. Их для подтверждения опыта организации заключали между собой.

В случае установления вины организациям грозят оборотные штрафы, предусмотренные ч. 2 ст. 14.32 КоАП РФ (антиконкурентный сговор при участии в закупках). Компаниям грозят штрафы в размере от 10% до 50% начальной максимальной стоимости контракта.