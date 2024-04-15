ФАС возбудила дело о картеле при поставках еды в соцучреждения на 1,2 млрд руб

«Компании участвовали в закупках на поставку продуктов питания. Торги проходили для нужд муниципальных учреждений, включая бюджетные медицинские и образовательные организации, а также дошкольные учреждения города Москвы, Московской области и Республики Дагестан», — говорится в сообщении на сайте ФАС.