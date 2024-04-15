Экономист исключил доллар по 100 рублей

«Ни того, ни другого мы не ждем. Поэтому при текущих вводных и с учетом сильного роста на сырьевых рынках вероятность девальвации рубля низкая. Скорее всего, нормативы продажи валютной выручки будут продлены после апреля, на этом спекулятивная атака на рубль захлебнется и доллар вновь пойдет вниз», — подчеркнул экономист.