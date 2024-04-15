Экономист исключил доллар по 100 рублей

Он пояснил, что взлет курса доллара до 100 рублей возможен лишь при полном обнулении нормативов репатриации валютной выручки российских экспортеров и резком смягчении политики ЦБ по ключевой ставке.
«Ни того, ни другого мы не ждем. Поэтому при текущих вводных и с учетом сильного роста на сырьевых рынках вероятность девальвации рубля низкая. Скорее всего, нормативы продажи валютной выручки будут продлены после апреля, на этом спекулятивная атака на рубль захлебнется и доллар вновь пойдет вниз», — подчеркнул экономист.
По его прогнозу, доллар будет стоить 92,5 рубля к концу апреля. Экономист не исключил падения курса американской валюты и ниже этого уровня.
По данным Мосбиржи на 13:03 мск 12 апреля, доллар стоит 93,34 рубля. Американская валюта подорожала на 8 копеек по сравнению с уровнем закрытия торгов 11 апреля.
По прогнозам инвестиционного стратега «БКС Мир инвестиций» Александра Бахтина, на следующей неделе курс доллара вернется ближе к отметке 93 рубля и может опускаться ниже.