Cуд отправил под домашний арест блогера Портнягина

В тот же день, 11 апреля, была задержана его жена, Екатерина Портнягина. Как сообщал Портнягин, ее задержали в рамках возбужденного против него уголовного дела об уклонении от уплаты налогов. После 15 часов допроса ее отпустили из Следственного комитета. В доме у супругов, в офисе и на даче 11 апреля прошли обыски. «Обыски в офисном помещении проходили в жесткой форме, адвокаты не были допущены, для прохода в помещения силовики применили кувалду», — сказал РБК один из адвокатов блогера.