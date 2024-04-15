Число проверенных карточек товаров на маркетплейсах достигло 21 млн

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Количество проверенных товаров на маркетплейсах со ссылкой на реестр увеличилось до 21 млн. Такие данные ТАСС привели в Росаккредитации.
«На маркетплейсах уже более 21 млн карточек с пометкой “Товар проверен”, подтверждающей безопасность продукции, свидетельствуют данные службы. Однако пока только 10% всех товаров на онлайн-площадках, подлежащих сертификации и декларированию, обладают такими документами», — сообщили в ведомстве.
В настоящее время ссылка на реестр Росаккредитации размещена в 21,3 млн карточек товаров. Служба внедрила сервис обмена данными о сертификатах и декларациях с маркетплейсами в 2021 году. Сейчас в проекте участвуют уже более 20 компаний, включая крупнейшие российские маркетплейсы — Wildberries, Ozon, «Яндекс. Маркет», «Мегамаркет».
Если в карточке товара есть пометка «Товар проверен», то покупатель, пройдя по ссылке, попадает в реестр Росаккредитации и убеждается в том, что на товар выдан разрешительный документ, подтверждающий его безопасность. Согласно данным маркетплейсов, продукцию со ссылкой на сертификат или декларацию покупают чаще, чем аналогичные продукты без нее.
«Интернет-торговля растет двузначными темпами. Чем более удобной будет оценка безопасности товаров в интернете, тем комфортнее будет совершать там покупки. Уже сейчас можно зайти в любую категорию товаров и проверить, что сертификат есть. Если раньше ссылка на сертификат была доступна с сайтов маркетплейсов, то теперь уже идет интеграция сервиса в приложения», — отметил руководитель Росаккредитации Назарий Скрыпник.
Вместе с тем в службе подчеркнули, что потенциал развития сервиса все еще огромен. Там напомнили, что 85% товаров на маркетплейсах подлежат сертификации и декларированию, при этом только около 10% из них обладают достоверными сертификатами.