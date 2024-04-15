Число проверенных карточек товаров на маркетплейсах достигло 21 млн

«Интернет-торговля растет двузначными темпами. Чем более удобной будет оценка безопасности товаров в интернете, тем комфортнее будет совершать там покупки. Уже сейчас можно зайти в любую категорию товаров и проверить, что сертификат есть. Если раньше ссылка на сертификат была доступна с сайтов маркетплейсов, то теперь уже идет интеграция сервиса в приложения», — отметил руководитель Росаккредитации Назарий Скрыпник.