ЦБ аккредитовал абхазский Кибит-банк

Представительствам иностранных банков не разрешено проводить банковские операции: они не могут открывать счета, привлекать средства клиентов, осуществлять переводы, покупку-продажу валюты и так далее. Кроме того, представительство не является самостоятельным юрлицом — это обособленное подразделение, расположенное вне места нахождения кредитной организации, но представляющее ее интересы и осуществляющее ее защиту.