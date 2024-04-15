ЦБ аккредитовал абхазский Кибит-банк

Центробанк добавил в реестр аккредитованных в России представительств иностранных банков абхазский Кибит-банк, следует из материалов регулятора. Это второй аккредитованный российским ЦБ абхазский банк, первым был Амра-банк, который попал в реестр в феврале 2020 года.
Всего в реестре ЦБ 24 аккредитованных банка, последний аккредитованный — киргизский Айыл-банк. Он попал в реестр в октябре 2023 года. Также в реестр с февраля 2022 года включен другой крупный местный игрок — банк «Кыргызстан».
На сайте банка указано, что он предроставляет набор универсальных услуг, в том числе расчетно-кассовое обслуживание, ВЭД, и работает с рублями и валютой.
Представительствам иностранных банков не разрешено проводить банковские операции: они не могут открывать счета, привлекать средства клиентов, осуществлять переводы, покупку-продажу валюты и так далее. Кроме того, представительство не является самостоятельным юрлицом — это обособленное подразделение, расположенное вне места нахождения кредитной организации, но представляющее ее интересы и осуществляющее ее защиту.
В последние годы в России открывали представительства только банки из дружественных юрисдикций. С начала 2024 года свое представительство закрыл швейцарский банк Banque Cramer & Cie SA («Банк Крамер & Сие СА»), а в прошлом году реестр покинули немецкий Aareal Bank, итальянский банк Intesa и кипрский Astrobank.