Банки рассказали о росте спроса на карты «Мир» у иностранных туристов

По его словам, по сравнению с декабрём количество выданных таких в феврале карт увеличилось в четыре раза, в марте было выдано на 25% больше карт, чем в декабре. А за весь прошлый квартал операций по этим картам было в 14 раз больше, чем в четвёртом квартале прошлого года. В марте по сравнению с декабрем число операций выросло в три раза. В ноябре-декабре 2023 года на снятие наличных приходилось 15% операций иностранцев, на покупки — 85%, а в январе-марте 2024 года — 11% и 89% соответственно.