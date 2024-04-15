Банки рассказали о росте спроса на карты «Мир» у иностранных туристов

«Число карт, выданных с января по март 2024 года, выросло в шесть раз по сравнению с ноябрем-декабрем 2023 года. Больше всего карт выдано иностранным туристам в феврале текущего года. Это связано с китайским Новым годом — в праздничный период жители Китая чаще путешествуют», — рассказал директор по розничным продуктам компании «ЮMoney» Андрей Ефимочкин.
По его словам, по сравнению с декабрём количество выданных таких в феврале карт увеличилось в четыре раза, в марте было выдано на 25% больше карт, чем в декабре. А за весь прошлый квартал операций по этим картам было в 14 раз больше, чем в четвёртом квартале прошлого года. В марте по сравнению с декабрем число операций выросло в три раза. В ноябре-декабре 2023 года на снятие наличных приходилось 15% операций иностранцев, на покупки — 85%, а в январе-марте 2024 года — 11% и 89% соответственно.
«Граждане около 50 стран обращаются за картами. Но больше всего — 73% идентификаций — приходится на граждан Китая. Ещё 6% — это граждане Казахстане, 5% — граждане ОАЭ, 3% — туристы из Саудовской Аравии, 3% — из Индии», — добавил Ефимочкин. Стабильный спрос на выдачу карт.
Сбербанк фиксирует «стабильный спрос на выдачу карт гражданам иностранных государств», сообщила пресс-служба банка.
«За прошедший год число нерезидентов, оформивших дебетовые карты в ВТБ, выросло более чем в три раза — с 2,3 тысячи на конец марта 2023 года до 9,9 тысячи по итогам марта этого года», — сказали в пресс-службе ВТБ.
В Совкомбанке также отметили рост выдач карт «Мир» иностранцам. «Показатели выдач карт нерезидентам в первом квартале 2024 года почти на 20% превышают данные за аналогичный период прошлого года», — сказали в пресс-службе кредитной организации. При этом доля активных пользователей стабильна на протяжении последних полутора лет. «Тут изменений не прогнозируем», — добавили в пресс-службе.
В «Тинькофф банке» наблюдают значительный рост выдачи дебетовых карт гражданам Китая еще с сентября. «А с февраля 2024 года видим сезонный рост выдачи карт иностранцам из разных стран, не только Средней Азии, но и Белоруссии, Китая, Индии», — сказал представитель банка.