Атака Ирана привела к крупнейшему с 11 сентября 2001 года сбою в полетах

Основатель консалтинговой компании OPSGROUP Марк Зи отметил, что сбой в авиаперевозках стал крупнейшим со времен терактов 11 сентября 2001 года. «С тех пор у нас не было ситуации с таким быстрым закрытием такого количества различных воздушных пространств, и это создает хаос», — сказал Зи Reuters. По его словам, перебои, вероятно, продлятся еще пару дней.
Основатель OPSGROUP пояснил, что воздушное пространство Ирана используется авиакомпаниями, летающими между Европой и Азией. Перевозчикам придется ограничиться двумя альтернативными маршрутами: либо через Турцию, либо через Египет и Саудовскую Аравию.
«Аэрофлот» в ночь на 14 апреля объявил о переносе нескольких рейсов в Египет и ОАЭ. Речь шла о семи рейсах из Москвы и Санкт-Петербурга в Хургаду, Шарм-эль-Шейх, Дубай и Абу-Даби. Утром перевозчик сообщил о подготовке рейсов к вылету. Росавиация приостанавливала полеты в Израиль, Ирак и Иорданию.
В ночь на воскресенье Иран нанес удар по Израилю, выпустив более 300 ракет и беспилотников, большинство из них было сбито. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху утром объявил, что атака была отбита.
Иран впервые атаковал Израиль со своей территории, а не с помощью йеменских хуситов и ливанской «Хезболлы». Тегеран заявил, что удар является ответом на атаку Израиля на консульство в Дамаске 1 апреля. Министр иностранных дел республики Амир Абдоллахиян назвал целью удара авиабазу для истребителей F-35 и разведывательные центры, которые были задействованы при атаке на консульство. Израильский президент Ицхак Герцог счел действия Тегерана объявлением войны.