Атака Ирана привела к крупнейшему с 11 сентября 2001 года сбою в полетах

Основатель консалтинговой компании OPSGROUP Марк Зи отметил, что сбой в авиаперевозках стал крупнейшим со времен терактов 11 сентября 2001 года. «С тех пор у нас не было ситуации с таким быстрым закрытием такого количества различных воздушных пространств, и это создает хаос», — сказал Зи Reuters. По его словам, перебои, вероятно, продлятся еще пару дней.