«Астра» объявила о проведении SPO на Мосбирже

Группа компаний «Астра» (ASTR), создатель отечественной ОС Astra Linux, объявила о начале вторичного размещения акций (SPO). Заявки на участие в SPO будут приниматься с 15 по 18 апреля включительно, цена будет установлена после формирования книги заявок, но не превысит ₽620 за бумагу, говорится в релизе компании.
В рамках SPO «Астра» основной акционер компании Денис Фролов предложит пакет принадлежащих ему обыкновенных акций в размере от 10,5 млн до 21 млн штук. Это составляет 5−10% от общего количества акций эмитента. Ожидается, что в результате SPO free-float группы «Астра» может увеличиться до 15%
В пресс-службе компании сообщили, что продажа от 5% акций позволит ей претендовать на попадание в первый уровень листинга Московской биржи. Сейчас акции «Астры» включены в раздел «второй уровень» списка ценных бумаг.
«В случае продажи 10% акций компания сможет рассчитывать на попадание в Индекс Московской биржи, что расширит круг потенциальных инвесторов, которые могут инвестировать в акции компании. Предложение не размывает доли существующих акционеров», — говорится в сообщении «Астры».
Подать заявку на участие в SPO можно через российских брокеров.
Новость дополняется.