«Астра» объявила о проведении SPO на Мосбирже

Группа компаний «Астра» (ASTR), создатель отечественной ОС Astra Linux, объявила о начале вторичного размещения акций (SPO). Заявки на участие в SPO будут приниматься с 15 по 18 апреля включительно, цена будет установлена после формирования книги заявок, но не превысит ₽620 за бумагу, говорится в релизе компании.