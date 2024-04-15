Акции СПБ Биржи выросли на 8% после новостей о проведении IPO «Элемента»

Акции СПБ Биржи подорожали сразу на 8,24%, поднявшись до отметки ₽109 по состоянию на 10:01 мск, свидетельствуют данные торгов на Московской бирже. Котировки отреагировали на то, что именно СПБ Биржа выбрана в качестве площадки для IPO группы компаний «Элемент», российского разработчика и производителя микроэлектроники. Это первая подсанкционная компания, которая решила провести публичное размещение своих акций на СПБ Бирже.
Акции АФК «Системы» по состоянию на 10:10 мск растут на 1,44%, до ₽24,012. ГК «Элемент» — совместное предприятие «Системы» и госкорпорации «Ростех», им принадлежит 50,01% и 49,99% акций холдинга соответственно.
Ранее «РБК Инвестиции» сообщили со ссылкой на свои источники, что СПБ Биржа станет площадкой для первичного публичного размещения акций «Элемента». Это соответствует стратегии, ранее сформулированной генеральным директором СПБ Биржи Евгением Сердюковым. Он говорил, что площадка сфокусируется на IPO компаний, подпавших под санкции и в то же время «создающих промышленный суверенитет России».
Один из источников «РБК Инвестиций» утверждает, что эмитент рассматривал «все возможные варианты площадок», но условия СПБ Биржи показались ему самыми оптимальными. Другой источник, близкий к самой площадке, сказал, что у нее есть вся необходимая инфраструктура для проведения подобных сделок. Ликвидность торгов будет обеспечена за счетов собственных технологий, маркетмейкеров и крупнейших российских брокеров.
В конце марта в Минфине предложили биржам «решить вопрос» с IPO подпавших под санкции компаний, при этом не уточнив, в чем он заключается и какой именно биржи касается. Исполняющий обязанности директора департамента финансовой политики Минфина Алексей Яковлев тогда подчеркнул, что в ведомстве видят большой потенциал для рынка в случае выхода подсанкционных компаний на рынок.
Разговоры о «переквалификации» СПБ Биржи в площадку для размещения санкционных компаний начались еще осенью 2023 года. Впервые об этом РБК Pro рассказал председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Он предположил, что такие эмитенты через СПБ Биржу могут предлагать свои бумаги не только российским, но и иностранным инвесторам, в том числе из недружественных стран. Тогда Аксаков также допускал, что биржа будет переориентирована на торговлю криптовалютами и цифровыми финансовыми активами (ЦФА) и на работу на внешних рынках дружественных стран.
После того, как 2 ноября 2023 года СПБ Биржа подпала под блокирующие санкции США, торги иностранными активами (США, ЕС, Гонконг) на ней были остановлены. С 3 ноября возобновлены операции с частью российских бумаг, залистингованных на площадке. С момента введения санкций акции СПБ Биржи потеряли более 35%.