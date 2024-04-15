Акции СПБ Биржи ускорили рост до 20,5% на фоне новости об IPO «Элемента»

Разговоры о переквалификации СПБ Биржи в площадку для размещения санкционных компаний начались еще осенью 2023 года. Впервые об этом РБК Pro рассказал председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Он предположил, что такие эмитенты через СПБ Биржу могут предлагать свои бумаги не только российским, но и иностранным инвесторам, в том числе из недружественных стран.