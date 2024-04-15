Акции СПБ Биржи ускорили рост до 20,5% на фоне новости об IPO «Элемента»

Начавшийся утром 15 апреля рост котировок СПБ Биржи во второй половине дня резко ускорился. В 16:07 мск стоимость бумаг достигла отметки ₽121,3, что на 20,5% выше уровня закрытия предыдущей торговой сессии, свидетельствуют данные торгов. После этого Мосбиржа запустила дискретный аукцион по бумагам СПБ Биржи. Но даже после его завершения котировки остались на уровне, близком к пиковому. По состоянию на 17:10 мск цена акций составляла ₽119 (+18,17% к закрытию предыдущих торгов).
Ралли в бумагах СПБ Биржи началось еще утром. Акции СПБ Биржи открылись с существенным гэпом вверх. В 10:01 мск котировки подскочили на 8,24% к закрытию предыдущего дня, до ₽109.
Скачок котировок произошел после того, как стало известно, что именно СПБ Биржа выбрана в качестве площадки для IPO группы компаний «Элемент», российского разработчика и производителя микроэлектроники. Как выяснили «РБК Инвестиции», это будет первая подсанкционная компания, которая решила провести публичное размещение своих акций на СПБ Бирже. И эмитент, и площадка находятся под блокирующими санкциями США.
«Элемент» — совместное предприятие АФК «Системы» и госкопорации «Ростех». Им принадлежит 50,01% и 49,99% акций холдинга соответственно.
Акции «Системы» 15 апреля также подорожали, хотя и не так сильно. Так, по состоянию на 10:10 мск они выросли на 1,44%, до ₽24,012. На 17:04 мск рост составляет 0,99% к закрытию предыдущей торговой сессии — бумаги торгуются на уровне ₽23,906.
Разговоры о переквалификации СПБ Биржи в площадку для размещения санкционных компаний начались еще осенью 2023 года. Впервые об этом РБК Pro рассказал председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Он предположил, что такие эмитенты через СПБ Биржу могут предлагать свои бумаги не только российским, но и иностранным инвесторам, в том числе из недружественных стран.