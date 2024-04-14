Ума расплата: почему подскочили цены на школьные учебники

Еще в сентябре прошлого года спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поручала комитету СФ по науке, образованию и культуре направить запрос в ФАС. «На каком основании издательство “Просвещение” так резко повысило цены на учебники, почему у нас монополия на издание учебников. Может быть, поэтому цены растут?» — возмущалась тогда спикер СФ. Она настаивала, что контент для учебников должен быть единым и разрабатываться под руководством Минпросвещения РФ, а право на печать должно быть у нескольких издательств.