Ума расплата: почему подскочили цены на школьные учебники

В «НФ» отмечают, что помимо учебников остается вопрос и с обеспечением школьников рабочими тетрадями, которые многие родители покупают сами. Подробности — в материале «Известий».
Почему учебники такие дорогие
Издательство «Просвещение» подозревается в завышении цен на школьные учебники, в отношении компании возбуждено дело в связи с нарушением антимонопольного законодательства, сообщили «Известиям» в Федеральной антимонопольной службе (ФАС). При этом «Просвещение» занимает доминирующее положение на рынке по предметным линиям история, биология и русский язык, уточнили в ФАС.
— Установление признаков монопольно высокой цены осуществлялось с использованием затратного метода. Анализу подлежала финансовая отчетность организации: расходы на производство и реализацию товара, его цена, прибыль от продажи и обоснованность фактической рентабельности, — пояснили в службе. Для анализа брали цены на учебники при закупках регионами за счет бюджетных средств.
В «Просвещении» осведомлены о возбуждении уголовного дела, рассказали «Известиям» в издательстве. При этом никакие официальные документы из ФАС в адрес издательства пока не направлялись.
Еще в сентябре прошлого года спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поручала комитету СФ по науке, образованию и культуре направить запрос в ФАС. «На каком основании издательство “Просвещение” так резко повысило цены на учебники, почему у нас монополия на издание учебников. Может быть, поэтому цены растут?» — возмущалась тогда спикер СФ. Она настаивала, что контент для учебников должен быть единым и разрабатываться под руководством Минпросвещения РФ, а право на печать должно быть у нескольких издательств.
Ещё на этапе обсуждения закона о единых программах и учебниках в школах были опасения, что закупка новых учебников ляжет дополнительными расходами на плечи регионов, рассказала «Известиям» зампредседателя комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре, экс-ректор ТГУ Людмила Скаковская.
— Вопрос удалось решить за счет софинансирования из федерального бюджета, но проблема с ценообразованием никуда не делась. При этом единые учебные пособия, утвержденные Минпросвещения, продолжает печатать ограниченное количество издательств, — подчеркивает Людмила Скаковская.
Председатель комитета СФ по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова сообщила, что Совет Федерации направлял в ФАС запрос. В ответе ведомства говорилось, что некоторые регионы отметили финансовые трудности с закупкой учебников, а у других таких трудностей не возникло.
— Мы с коллегами считаем, что нужно проработать несколько моделей решения вопроса. Согласно одной из них, следует централизовано издавать учебники и доставлять их в регионы. Согласно другой — регионы должны самостоятельно закупать учебники у издательств. Важно проработать эти предложения с финансово-экономическим блоком правительства с учетом возможностей бюджета и интересов регионов, — отметила сенатор.
Председатель общественно-государственной организации «Российский центр оборота прав на результаты творческой деятельности» (РЦИС) Андрей Кричевский напомнил, что основные акционеры «Просвещения» — это государственные организации, по 25% акций принадлежат структурам Сбербанка, ВЭБ.РФ и РФПИ.
По словам эксперта, «в такой конфигурации размер получаемой “Просвещением” прибыли сам по себе роли не играет: государство фактически осуществляет так называемый переток денег внутри себя».
— Но есть один болезненный вопрос: оставшиеся 25% «Просвещения» принадлежат частным лицам, бывшим акционерам этого издательства. Сейчас эти частные лица получают сверхприбыли от перетока государственных денег. И вот здесь важно и нужно говорить о том, что структура, занимающая монопольное положение на столь важном рынке учебной и педагогической литературы, должна быть только государственной, — отметил Андрей Кричевский.
Как подорожали учебники
Анализ госзакупок, проведенный Бюро расследований президентского «Народного фронта» в 2023 году, показал, что в 2023 году стоимость некоторых учебников возросла до 30% по сравнении с 2022 годом. По данным информационной системы СПАРК-Интерфакс, отмечается существенный рост числа закупаемых учебников и средств, выделяемых на это (30,7 млрд в 2023 году против 14,4 млрд в 2022 году).
Сегодня закупка проводится на множестве торгов разного уровня. Учебники закупают и регионы, и муниципалитеты, и школы. В декабре 2023 года президент России Владимир Путин поручил перейти на единые учебники по истории, а в дальнейшем школы планируют закупить единые учебники и по другим основным предметам.
Загрузка полиграфических мощностей будет достаточно предсказуемой и закупку в каждой школе и в целом по стране можно планировать на более долгий срок, поясняет руководитель Бюро расследований Народного фронта Валерий Алексеев.
— То есть можно установить особые условия для государства. Когда есть единый стандарт, вполне логично обновить всю систему обеспечения учебной литературой школы, — поясняет Алексеев.
Также, по его словам, сейчас кроме цены закупки учебников остается еще одна важная проблема: обеспечение учеников рабочими тетрадями, которые многие родители покупают сами.
Опрос Народного фронта показал, что 83% родителей и законных представителей обучающихся в школах вынуждены приобретать рабочие тетради за счет собственных средств либо частично, либо полностью. В первую очередь это касается начальной школы и средних классов.
В Рособрнадзоре и пресс-службе Министерства просвещения РФ не стали комментировать ситуацию с ценами.
Из чего складывается стоимость учебника
Профессор кафедры Мировой экономики и международных экономических отношений Государственного университета управления (ГУУ) Галина Сорокина напоминает, что еще в 90-х годах образовательные учреждения получили свободу в выборе как методов преподавания, так и учебников. В результате в стране был не только перекос в содержании книг и уровне знаний школьников (иногда речь шла об учениках разных классов одной школы), но фиксировали случаи, когда в книгах допускалась трансляция нарративов и знаний, чуждых и даже опасных для общества.
— Благодаря общественному давлению началось движение к единому стандарту учебников по всей стране. Данная работа позволит создать единое образовательное пространство, но имеет некоторые последствия, связанные с угрозой монопольно-коррупционных сговоров. Именно с этим явлением и борется ФАС, — говорит Галина Сорокина.
Она объяснила, что цена на школьные учебники сейчас складывается из нескольких составляющих. Во-первых, это гонорар авторам, которых выбирают за счет конкурсов и грантов, во-вторых, это стоимость подготовки к печати и стоимость самой печати, и, в-третьих, это логистика и прибыль компании. Чем выше тираж книги, тем ниже должна быть себестоимость производства и выше прибыль, замечает эксперт ГУУ.
— Сегодня ФАС заинтересовалась ценами на учебники истории, русского языка и биологии, изданные ГК «Просвещение», хотя вопросы вызывает стоимость и других учебников. В рекомендованном перечне учебник по русскому языку в двух томах упомянутого издательства стоит 1546 рублей, а, к примеру, двухтомный учебник другого издательства, также допущенный к использованию, стоит 576 рублей.
Среди других учебников, стоимость которых вызывает вопрос, Сорокина отмечает учебник по физике для 10 класса, который стоит 1167 рублей, по биологии — 954 рубля, а по алгебре — 1281 рубль.
— Получается, что книги по бизнес-образованию у издательств, которые сами оплачивают гонорар авторам, стоят столько же, сколько и учебники, авторы которых получают государственные гранты. Складывается впечатление об идеальной схеме вывода государственных денег в частные карманы, — допускает специалист ГУУ.
Монополизм на рынке ни к чему хорошему не приводит, полагает старший научный сотрудник Центра экономики непрерывного образования ИПЭИ Президентской академии Борис Илюхин.
— Поскольку учебники для детей бесплатны, закупают их регионы на свой бюджет. Если раньше были книготорговые организации, которые продавали учебники разных издательств, была конкуренция цен, то в последнее время эти «посредники» исчезли и издательство «Просвещение» продает учебники напрямую в регион, — поясняет эксперт.
Формально это сокращение цепочки поставок, но на практике цены только возросли, подчеркивает Илюхин.
— Дороже всего продаются учебники, издаваемые небольшими тиражами, например китайский язык. Теоретически учебники по русскому языку и другим массовым предметам должны стоить дешевле. При этом в данном случае цена совсем не определяет качество. Если 10−12 лет назад было по 5−6 линеек учебников по каждому предмету, то сейчас — 1−2. Возросли тиражи — пропорционально должна была понизиться стоимость. Но этого не произошло, — резюмирует эксперт.
Текущую ситуацию могла бы исправить отмена НДС в отношении издательств, публикующих учебную литературу, допускает заведующая кафедрой предпринимательского права ФГБОУ ВО РГГУ Татьяна Белова.
Отметим, что сегодня в перечень рекомендованных учебников в основном входят книги издательства «Просвещение», есть небольшая доля учебников по родной речи народов России, изданных малыми издательскими компаниями, также в списке есть книги корпорации «Российский учебник», куда входит и ГК «Просвещение».