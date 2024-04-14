«На рейсах в Европу, которые традиционно проходят через воздушное пространство Ближнего Востока, Thai Airways теперь корректирует планы полетов, используя альтернативные маршруты за пределами воздушного пространства Ирана. Это изменение гарантировало, что предоставление наших услуг останется без изменений», — приводит его слова газета The Nation.
Thai Airways будет выполнять рейсы в Европу в обход воздушного пространства Ирана
БАНГКОК, 14 апреля. /ТАСС/. Авиакомпания Thai Airways скорректировала маршруты рейсов в страны Европы в обход воздушного пространства Ирана. Об этом заявил коммерческий директор авиаперевозчика Коракот Чатасинг.