Рванут ли цены на нефть вверх после атаки Ирана на Израиль

В понедельник, когда после выходных откроются биржи и начнутся торги, котировки нефти Brent могут ненадолго подскочить до 100 долларов за баррель и даже выше. Но с таким же успехом рынок может весьма сдержано отреагировать на события, ведь глобально на нем ничего не изменилось. Красное море как было недоступно для большинства нефтяных танкеров, так и осталось. Нефтяной экспорт Ирана уже находится под санкциями вплоть до охоты за судами, перевозящими сырье из этой страны. Ужесточить их можно, но весьма проблематично, учитывая нестабильность в регионе.