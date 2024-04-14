Рванут ли цены на нефть вверх после атаки Ирана на Израиль

В понедельник, когда после выходных откроются биржи и начнутся торги, котировки нефти Brent могут ненадолго подскочить до 100 долларов за баррель и даже выше. Но с таким же успехом рынок может весьма сдержано отреагировать на события, ведь глобально на нем ничего не изменилось. Красное море как было недоступно для большинства нефтяных танкеров, так и осталось. Нефтяной экспорт Ирана уже находится под санкциями вплоть до охоты за судами, перевозящими сырье из этой страны. Ужесточить их можно, но весьма проблематично, учитывая нестабильность в регионе.
Как отметил в разговоре с «РГ» заместитель председателя набсовета ассоциации «Надежный партнер» Дмитрий Гусев, мировые рынки сейчас не отражают реальный спрос и предложение и зависят от игры финансовых спекулянтов. Безусловно, цены в краткосрочном периоде могут подскочить до 100 долларов за баррель на спекулятивном спросе. Но в реальности пока каких-то новых глобальных проблем на нефтяном рынке не возникло. Вот если начнутся постоянные боевые действия между Ираном и Израилем, произойдет перекрытие Ормузского пролива (соединяет Персидский и Оманский заливы Аравийского моря — стратегически важный узкий пролив, по которому осуществляется транспортировка 20% от мирового потребления нефти), то это приведет к долгосрочному росту цен.
По мнению Гусева, пока лишь понятно, что Иран вынужден будет уменьшить предложение своей подсанкционной нефти на рынке. За ней просто более внимательно будут следить. А вот дисконт на российскую нефть, вероятнее всего, уменьшится, поскольку, выбирая между иранской и российской нефтью, Китай и Индия станут отдавать предпочтение нашему сырью.
Как отмечает эксперт по энергетике Кирилл Родионов, рост геополитической напряженности за последние годы стал своего рода константой для нефтяного рынка. Как правило, влияние подобных событий носит кратковременный характер: спустя пару-тройку дней на рынке наступает коррекция. Но сейчас атака Ирана на Израиль накладывается на временный дефицит на рынке нефти, который образовался из-за вступления с нынешнего года новых квот ОПЕК+.
Сжатие предложения привело к сокращению коммерческих запасов нефти и нефтепродуктов в странах ОЭСР, которые по итогам марта 2024 г. достигли 2735 млн баррелей — минимальной отметки за полтора года. Вдобавок, сказывается рост издержек из-за конфликта в Красном море. Среднее 7-дневное количество танкеров, проходящих через прилегающий к Красному морю Баб-эль-Мандебский пролив, сократилось с чуть менее чем 80-ти в начале декабря 2023 году до менее чем 40-ка в начале марта 2024 году. Обход Красного моря увеличивает время транспортировки сырья из стран Ближнего Востока в Европу с 19 до 34 дней; как следствие, из-за конфликта растут издержки нефтяников и трейдеров, поясняет эксперт.
По его мнению, одномоментное сочетание всех трех факторов — очередного витка геополитической напряженности, ужесточения квот ОПЕК+ и роста логистических издержек — будет способствовать тому, что цены на нефть будут удерживаться вблизи отметки в 90 долларов за баррель в течение всего апреля 2024 года.