Отражение атаки Ирана обошлось Израилю примерно в $1,3 млрд

«Если мы говорим о баллистических ракетах, которые нужно сбивать системой “Эрроу”, о крылатых ракетах, которые нужно сбивать другими ракетами, и о БПЛА, которые мы сбиваем в основном самолетами, получается $3,5 млн на баллистическую ракету, $1 млн на крылатую ракету. Дополнительно на самолеты затраты. Всего порядка 4−5 млрд шекелей ($1,3 млрд)», — сказал Рам Аминах изданию Ynet.
Представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари сообщил, что Иран запустил по Израилю 170 беспилотников, 30 крылатых ракет и более 120 баллистических ракет. Израильская система ПВО, по его словам, перехватила 99% целей.
В ночь на 14 апреля Иран атаковал Израиль в ответ на удар по своему консульству в Дамаске 1 апреля. ЦАХАЛ оценивает ущерб как незначительный. Корпус стражей исламской революции заявил, что иранские БПЛА и ракеты поразили цели на израильской территории.