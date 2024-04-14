Отражение атаки Ирана обошлось Израилю примерно в $1,3 млрд

«Если мы говорим о баллистических ракетах, которые нужно сбивать системой “Эрроу”, о крылатых ракетах, которые нужно сбивать другими ракетами, и о БПЛА, которые мы сбиваем в основном самолетами, получается $3,5 млн на баллистическую ракету, $1 млн на крылатую ракету. Дополнительно на самолеты затраты. Всего порядка 4−5 млрд шекелей ($1,3 млрд)», — сказал Рам Аминах изданию Ynet.