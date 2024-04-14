Лондонская биржа металлов заявила о неопределенности из-за санкций против России

«LME признает, что следствием измененного пакета санкций может стать возникновение некоторой неопределенности на рынке, что может привести к тому, что участники рынка будут требовать использования соответствующего металла в качестве защитной меры», — подчеркнули в публикации.
По итогу вполне вероятно, что может потребоваться относительно большой запас соответствующего металла, которым смогут оперировать клиенты, не зарегистрированные в Великобритании, отметили в LME.
Биржа также подчеркнула, что нововведения не станут помехой продолжению деятельности ее клиентов, не являющихся британскими гражданами. При этом граждане Великобритании и зарегистрированные в стране складские помещения получат возможность и дальше оказывать содействие клиентам без британского гражданства, если металл был произведен до 13 апреля и если у клиента есть соответствующее разрешение.
Кроме того, биржа обратила внимание на то, что на российский первичный алюминий в системе ее складов приходилось более 91%.
«Это указывает на то, что достаточно значительная часть рынка по-прежнему готова принимать поставки российского алюминия», — заключила LME.
Накануне, 13 апреля, алюминий, медь и никель российского происхождения оказались под новыми санкциями Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) минфина США. Кроме того, министерство финансов США совместно с Великобританией ввело два новых запрета для подрыва доходов, которые РФ получает от экспорта алюминия, меди и никеля. Лондонская биржа металлов и Чикагская товарная биржа больше не смогут пополнять запасы алюминия, меди и никеля на своих складах за счет поставок сырья из РФ.
Комментируя это, посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что запрет США на импорт алюминия, меди и никеля из России является очередным неоправданным и политизированным шагом. Он отметил, что новые жесткие запреты на торговлю можно назвать не «выстрелом в ногу», а скорее «пальбой без разбору», так как в США уже какое-то время назад свели до минимума покупки российских металлов«, заставив компании отказаться “от выгодных контрактов с надежными поставщиками” из РФ.
Президент Соединенных Штатов Джо Байден 9 апреля принял решение продлить санкции против России на год из-за «вредоносной деятельности властей» страны. По его словам, деятельность РФ «представляет необычную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности, внешней политике и экономике США».
До этого, 25 марта, Вашингтон расширил антироссийские санкции. Так, в список попали 18 компаний и два физических лица.
Западные страны ужесточили санкционное давление на РФ в связи с проведением специальной операции по защите Донбасса. Решение о ее начале было объявлено 24 февраля 2022 года после обострения ситуации в регионе. Вскоре в ЕС утвердили решение о заморозке активов ЦБ.