Лондонская биржа металлов заявила о неопределенности из-за санкций против России

Комментируя это, посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что запрет США на импорт алюминия, меди и никеля из России является очередным неоправданным и политизированным шагом. Он отметил, что новые жесткие запреты на торговлю можно назвать не «выстрелом в ногу», а скорее «пальбой без разбору», так как в США уже какое-то время назад свели до минимума покупки российских металлов«, заставив компании отказаться “от выгодных контрактов с надежными поставщиками” из РФ.