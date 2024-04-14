Компании из Татарстана провели на Хайнане встречи с потенциальными партнерами из КНР

«Хорошо, что мы нашли как раз уже проверенных наших коллег, находящихся здесь, и через них как раз находим нужных контрагентов на китайской стороне. Сегодня здесь с нами 11 компаний из Татарстана», — сказал в беседе с корреспондентом ТАСС первый вице-президент Торгово-промышленной палаты Республики Татарстан Артур Николаев.
По его словам, речь идет о компаниях, которые в основном связаны с машиностроением и производством. «Хотя мы называемся Торгово-промышленной палатой, но в первую очередь все же рассчитываем на производство, потому что если будет производство, то будет что продавать, и торговые организации всегда найдут для себя возможность по реализации», — отметил Николаев.
Участие в выставке, полагает он, стало полезным опытом для компаний из Татарстана, учитывая, что на ней собрались китайские производители из 33 провинций. Это позволило изучить специализацию по регионам и дало понимание, в каком из них можно быстрее найти партнеров. «Ожидания по Китаю очень серьезные», — добавил он.
Говоря о приоритетных направлениях взаимодействия, Николаев отметил, что в первую очередь это различное оборудование, станки, инструменты и технологии, если речь идет об импорте из Китая. Что касается экспорта из Татарстана, то важным направлением является поставка продукции агропромышленного комплекса.
Говоря о перспективах сотрудничества с КНР в условиях санкций со стороны Запада, Николаев указал, что Китай при давлении всегда проявляет гибкость и находит варианты для развития, а рынок России для него входит в число приоритетных. Подтверждением тому является наращивание темпов двустороннего сотрудничества, полагает первый вице-президент. Торгово-промышленная палата, по его словам, также ждет все заинтересованные компании КНР на российско-китайском форуме «Ростки», который будет проходить в Татарстане в ноябре этого года.
Выставка CICPE
4-я Китайская международная выставка потребительских товаров начала свою работу в субботу с участием примерно 4 тыс. брендов из более чем 70 стран и регионов, включая Россию. Мероприятие будет проходить по 18 апреля в Хайнаньском международном выставочном центре в Хайкоу. Общая выставочная площадь всех павильонов составит 100 тыс. кв. м. За время работы выставки ее должны посетить порядка 55 тыс. профессиональных покупателей.
Проведению выставки китайские власти придают большое значение и позиционируют ее как важную часть усилий по построению на Хайнане свободного торгового порта. Программа реализации этого проекта предусматривает превращение острова в специальную таможенную зону.