Компании из Татарстана провели на Хайнане встречи с потенциальными партнерами из КНР

Говоря о перспективах сотрудничества с КНР в условиях санкций со стороны Запада, Николаев указал, что Китай при давлении всегда проявляет гибкость и находит варианты для развития, а рынок России для него входит в число приоритетных. Подтверждением тому является наращивание темпов двустороннего сотрудничества, полагает первый вице-президент. Торгово-промышленная палата, по его словам, также ждет все заинтересованные компании КНР на российско-китайском форуме «Ростки», который будет проходить в Татарстане в ноябре этого года.