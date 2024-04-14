Кабмин расширил механизм СПИК для производителей гибридного транспорта

Государство со своей стороны гарантирует такому инвестору выгодные, понятные и неизменные условия для вложений, в том числе налоговые льготы и особые условия аренды земли без проведения торгов. Контракты заключаются на срок до 15 лет, если вложения в проект не превышают 50 млрд рублей. При большей сумме период действия соглашения может быть увеличен до 20 лет.