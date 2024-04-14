Кабмин расширил механизм СПИК для производителей гибридного транспорта

«Распоряжение, дополняющее перечень современных технологий, при разработке или внедрении которых возможно заключение таких контрактов, подписал председатель правительства Михаил Мишустин», — сообщается на сайте кабмина.
В гибридных транспортных средствах, кроме двигателя внутреннего сгорания, используется еще и электродвигатель. Решение правительства направлено на поддержку и развитие технологий производства таких транспортных средств.
В новом формате механизм специального инвестиционного контракта действует с конца 2020 года. Он позволяет привлекать крупные частные капиталовложения в разработку инновационных решений и создание высокотехнологичных производств для выпуска конкурентоспособной отечественной продукции.
В рамках механизма СПИК инвестор в предусмотренные контрактом сроки обязуется реализовать инвестиционный проект по разработке и внедрению современной технологии для освоения на ее основе серийного производства промышленной продукции на территории России.
Государство со своей стороны гарантирует такому инвестору выгодные, понятные и неизменные условия для вложений, в том числе налоговые льготы и особые условия аренды земли без проведения торгов. Контракты заключаются на срок до 15 лет, если вложения в проект не превышают 50 млрд рублей. При большей сумме период действия соглашения может быть увеличен до 20 лет.