Дивидендный сезон в России и инфляция в США: инвесторы в ожидании

Данные по потребительской инфляции, опубликованные в прошлую среду в США, вызвали всплеск волатильности на финансовых рынках. Инфляция, которую объявили побежденной, вновь продемонстрировала свою силу. Если в начале 2024 года многие аналитики прогнозировали шесть снижений учетной ставки в текущем году, то теперь ожидания снизились до двух снижений. Более того, некоторые специалисты предсказывают отсутствие снижений учетной ставки в этой году, если выходящие макроэкономические данные будут этому способствовать. Участники рынка будут с особым интересом ожидать очередного заседания ФРС США, намеченного на 1 мая 2024 года. Интересно будет послушать, как глава ФРС США прокомментирует столь неожиданное поведение инфляции.