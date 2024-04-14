Дивидендный сезон в России и инфляция в США: инвесторы в ожидании

ПАО «НоваБев Групп» проведет собрание акционеров, на котором могут быть утверждены финальные дивиденды 2023 года. Мы предлагаем дождаться закрытия реестра на получение выплат, назначенного на 26 апреля 2024 года. Совет директоров ПАО «ТМК’рассмотрит вопрос о выплате дивидендов за второе полугодие 2023 года. Ожидается, что ПАО “Акрон” также опубликует информацию о возможных дивидендах.
Данные по потребительской инфляции, опубликованные в прошлую среду в США, вызвали всплеск волатильности на финансовых рынках. Инфляция, которую объявили побежденной, вновь продемонстрировала свою силу. Если в начале 2024 года многие аналитики прогнозировали шесть снижений учетной ставки в текущем году, то теперь ожидания снизились до двух снижений. Более того, некоторые специалисты предсказывают отсутствие снижений учетной ставки в этой году, если выходящие макроэкономические данные будут этому способствовать. Участники рынка будут с особым интересом ожидать очередного заседания ФРС США, намеченного на 1 мая 2024 года. Интересно будет послушать, как глава ФРС США прокомментирует столь неожиданное поведение инфляции.
Набирает обороты сезон отчетности американских компаний. В настоящий момент аналитики прогнозируют, что совокупная чистая прибыль компаний индекса S&P500 поднимется на 5% г/г. Это серьезное снижение темпов роста по сравнению с четвертым кварталом 2023 года, когда показатель прибыли компаний S&P500 вырос на 10% г/г.
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