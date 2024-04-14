Деньги в отпуске: валютная выручка России сидит в иностранных активах

О том, почему это происходит, связано ли с очередной волной санкций против России и как это может повлиять на курс рубля, — в материале «Известий».
Припаркованы за границей
Согласно отчету ЦБ, в результате внешнеторговых операций иностранные активы российских компаний увеличились в марте на $15,5 млрд. Для понимания масштабов: в январе и феврале в сумме этот показатель был равен $7,1 млрд. А за весь первый квартал прошлого года — $6,3 млрд. В сумме иностранные активы (за вычетом резервов) превысили общее положительное сальдо счета текущих операций. Сам же Центробанк признает, что речь идет о запоздании поступлений, полученных от экспорта средств в Россию. Отметим, что в целом внешняя торговля была в очень хорошей форме по сравнению с некоторыми месяцами прошлого года, плюс январем и февралем.
Что произошло? В декабре 2023-го президент США Джо Байден подписал указ, позволивший вводить санкции против зарубежных банков, помогающих проводить сделки подсанкционным лицам из России или содействующих поставкам определенных материалов и оборудования российскому военно-промышленному комплексу. Предполагалось, что это должно осложнить внешнюю торговлю страны и ее взаимодействие со странами, которые не поддержали санкции.
Действительно, уже в январе стало известно, что некоторые турецкие банки начали отказываться от работы с российскими, опасаясь вторичных санкций. Проблемы на протяжении следующих месяцев решались не очень активно. Переводы стали непростой задачей даже для частных лиц. Деньги начали через третьи страны переводить косвенным способом, что потребовало уплачивать немалые комиссии.
Ограничение расчетов с Россией ввели вскоре после санкций и банки ОАЭ. Более того, там стали закрывать счета компаниям, собственники которых являются гражданами России, в том числе и без внятного объяснения причин. Справедливости ради, активизация этих процессов началась задолго до начала 2024 года. В некоторых случаях для перевода средств приходилось применять криптовалюту.
Сложная ситуация возникла и с Китаем. Местные банки стали блокировать платежи россиян за электронику, требовать отсутствия связей фирм с ВПК, Крымом, новыми регионами России, а также с Ираном. На официальном уровне китайцы заявляют, что не примут какого-либо санкционного давления от США, на практике же всё оказывается не так просто.
Логика действий зарубежных контрагентов России понятна — введение вторичных санкций может привести к потере американского и вообще долларового рынка для тех или иных банков или корпораций. В перспективе, разумеется, подобное использование валюты как оружия подрывает доверие к доллару и заставляет искать способы уйти от него. Но в моменте такое давление может быть очень неприятным для любой страны.
Не самые конвертируемые
Впрочем, большая часть подобного рода ограничений касается в первую очередь российского импорта, тогда как за границей «отдыхают» деньги от экспорта. Проблемы с возвратом средств из-за рубежа также случались, но вполне возможно и то, что часть из этой выручки номинирована в не самых конвертируемых валютах, которые особо не на что потратить из-за резко положительного торгового баланса с теми или иными странами (один из самых известных примеров — Индия).
По словам аналитика ФГ «Финам» Александра Потавина, сейчас действительно сложилась такая ситуация, что товары проданы, фактически экспорт растет, но по факту валюта не пришла в страну в соответствующих объемах.
— Усиливающаяся позиция по иностранным активам в таких значительных суммах не может не тревожить, поскольку это приводит к ослаблению курса рубля. Если в прежние времена подавляющие объемы российского экспорта проводились в долларах и евро и проблем с платежами в них и конвертацией вообще не было, то сейчас специфика новых торговых партнеров России предполагает накопление дебиторской задолженности, — объяснил эксперт.
Он добавил, что деньги, получаемые из развивающихся стран за поставленный из России экспорт, не всегда могут быть свободно конвертированы и использованы.
— Процедура проверки платежей в рамках Compliance Monitoring может занимать по несколько недель или месяцев, что также увеличивает количество денег, к которым временно нет доступа, — указал эксперт.
Таким образом, высокие цифры платежного баланса РФ отнюдь не означают, что все эти средства доступны в полном объеме, поскольку расчеты за экспорт в валютах нейтральных стран изначально предполагают ограниченную конвертируемость и невозможность свободного распоряжения финансовыми ресурсами.
В свою очередь, главный экономист «Эксперт РА» Антон Табах отметил, что происходящее связано не с новой волной санкций, а с замедленной реакцией банков дружественных стран на уже действующие ограничения — та самая задержка платежей, причем в основном экспортерам за поставки.
Добавим, что, вопреки тенденции на увеличение платежного баланса, рубль в прошлом месяце чувствовал себя довольно неуверенно. Российская валюта потеряла за месяц почти 1,5% и продолжила снижаться в первые две недели апреля.
— Скорее всего, то, что рубль не растет, как раз и является результатом сложившейся конъюнктуры. Если найдут решение этой проблемы, укрепление рубля придется на середину года, — отметил собеседник «Известий».