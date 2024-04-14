Деньги в отпуске: валютная выручка России сидит в иностранных активах

Согласно отчету ЦБ, в результате внешнеторговых операций иностранные активы российских компаний увеличились в марте на $15,5 млрд. Для понимания масштабов: в январе и феврале в сумме этот показатель был равен $7,1 млрд. А за весь первый квартал прошлого года — $6,3 млрд. В сумме иностранные активы (за вычетом резервов) превысили общее положительное сальдо счета текущих операций. Сам же Центробанк признает, что речь идет о запоздании поступлений, полученных от экспорта средств в Россию. Отметим, что в целом внешняя торговля была в очень хорошей форме по сравнению с некоторыми месяцами прошлого года, плюс январем и февралем.