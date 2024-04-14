Блогер Дмитрий Портнягин признал вину в неуплате налогов на 124 млн рублей

«Ранее мой доверитель выплатил деньги, которые ему вменяли по ч. 2 ст. 198 УК РФ. Из этого следует, что он признал вину в этом деянии. В отмывании денег, добытых преступным путем, он не виноват, так как на его доход начислялся налог, а, значит, они не были добыты преступным путем», — рассказал Михаил Мушаилов. По словам адвоката, до настоящего момента Портнягин остается задержанным.