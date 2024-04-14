Блогер Дмитрий Портнягин признал вину в неуплате налогов на 124 млн рублей

«Ранее мой доверитель выплатил деньги, которые ему вменяли по ч. 2 ст. 198 УК РФ. Из этого следует, что он признал вину в этом деянии. В отмывании денег, добытых преступным путем, он не виноват, так как на его доход начислялся налог, а, значит, они не были добыты преступным путем», — рассказал Михаил Мушаилов. По словам адвоката, до настоящего момента Портнягин остается задержанным.
По данным следствия, с 2018 по 2020 год Дмитрий и Екатерина Портнягины уклонились от уплаты налога на сумму более 124 млн руб. В дальнейшем они перевели более 91 млн руб. на счета третьих юрлиц. Кроме того, в связи с несвоевременной уплатой налогов образовалась задолженность по пеням и штрафам в размере 64 млн руб.
11 апреля, как выяснил «Ъ», дома у бизнесмена, а также в принадлежащих ему бизнес-клубе Club 500 и банном комплексе Siberia прошли обыски. После задержания жены Дмитрий Портнягин пообещал выплатить долг в 64 млн руб. «Основное тело долга», по его словам, он выплатил еще в августе 2022 года. СКР вечером того же дня подтвердил, что блогер полностью возместил ущерб по делу.
12 апреля Портнягина доставили в отдел Следственного комитета по Московской области для дачи показаний. 15 апреля состоится судебное заседание, на котором ему изберут меру пресечения.