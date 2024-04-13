В Южном Китае ввели в эксплуатацию сверхглубокую скважину

ПЕКИН, 13 апреля. /ТАСС/. Китайская национальная офшорная нефтяная корпорация (CNOOC) объявила, что первая в стране сверхглубокая скважина на месторождении Enping 21−4 успешно введена в эксплуатацию в акватории устья реки Чжуцзян.
Глубина бурения скважины составляет 9 508 м, горизонтальное смещение — 8 689 м, говорится в сообщении. Суточная производительность составила более 700 тонн нефти.
«Скважина стала самой глубокой морской скважиной в нашей стране, установив рекорд горизонтального бурения в Китае. Это свидетельствует о том, что КНР успешно преодолела технические трудности, связанные с бурением скважин глубиной до 10 тыс. м, и по использованию технологий сверхглубокого бурения на шельфе вышла на передовые позиции в мире», — отмечается в материале.