Специалист Мехтиев посоветовал вести учёт доходов и расходов

«Уже через три месяца после ведения учёта расходов и доходов очень вероятно, что вы с удивлением обнаружите, где можно сэкономить 10% и более за счёт планирования покупок и отказа от сиюминутных трат. Но экономия не должна стать самоцелью, а тем более поглощать всё ваше время и силы», — пояснил эксперт.