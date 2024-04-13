Приложения Газпромбанка и МКБ пропали из App Store

«Уже установленные приложения работают как раньше, все сервисы доступны без ограничений, а новым клиентам рекомендуем воспользоваться интернет-банком», — говорится в телеграм-канале Газпромбанка.
Пользователям приложения МКБ — «К Деньгам» — рекомендовали не удалять его и отключить автоматическое обновление на iPhone. «Для входа в “МКБ Онлайн” воспользуйтесь интернет-банком, адаптированным для смартфона», — говорится в телеграм-канале МКБ.
В «Газпромбанке» и МКБ добавили, что идут работы по возвращению мобильных приложений в App Store.
Накануне, 12 апреля, в мобильном приложении «Газпромбанка» фиксировали ограничения — время авторизации части пользователей возросло. В финансовой организации объяснили это трудностями каналов связи.
После начала военной операции на Украине «Газпромбанк» и МКБ попали под секторальные санкции США. Их ограничили в финансировании и других операциях с долговыми обязательствами на срок более 14 дней и размещении новых акций.
В июне 2022 года «Газпромбанк» сообщал об удалении мобильного приложения из App Store, в августе оно пропало из Google Play. Оригинальное мобильное приложение МКБ исчезло из App Store также в июне 2022-го. В январе 2023 года клиентам предложили устанавливать приложения на iPhone в отделениях банка. Спустя два месяца Google Play удалил приложение «МКБ Онлайн».