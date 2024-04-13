Приложения Газпромбанка и МКБ пропали из App Store

В июне 2022 года «Газпромбанк» сообщал об удалении мобильного приложения из App Store, в августе оно пропало из Google Play. Оригинальное мобильное приложение МКБ исчезло из App Store также в июне 2022-го. В январе 2023 года клиентам предложили устанавливать приложения на iPhone в отделениях банка. Спустя два месяца Google Play удалил приложение «МКБ Онлайн».