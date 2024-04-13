Почему российский экспорт вырос в марте на 30−40%

В марте биржевой курс доллара к рублю был относительно стабилен и колебался в диапазоне 91−93 за рубль. «Практически отсутствующая реакция курса на рост профицита торговли [в марте] свидетельствует о том, что эта избыточная валюта не поступила на российский валютный рынок», — утверждает Кузнецов. Крупнейшие экспортеры сейчас обязаны продавать валютную выручку, напоминает он, а рост предложения валюты при сокращающемся импорте привел бы к укреплению рубля. За март рубль, напротив, даже несколько ослабел. Это может говорить о том, что мартовский рост экспорта должен повлиять на продажи валюты экспортерами в течение следующих двух месяцев, учитывая задержки с поступлением средств (по оценке Гнидченко, не превышают одного месяца) и обязанность экспортеров из закрытого перечня правительства зачислять не менее 80% выручки на счета в России в течение 60 дней и продавать не менее 90% зачисленных средств в течение двух недель, пишут «Твердые цифры». Цифры за март позволяют рублю рассчитывать на поддержку, соглашается Полевой.