На Украине сообщили о сокращении товарооборота с Польшей за полгода на 1,5 млн тонн

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Блокировка польскими фермерами границы с Украиной, начавшаяся в ноябре 2023 года, привела к сокращению объема товарооборота между странами почти на 1,5 млн тонн. Об этом сообщило издание «Главком» со ссылкой на источник в государственной таможенной службе.
Такие данные источник издания привел в сравнении с аналогичным периодом год назад (октябрь-март). Так, еще в октябре 2023 года разница между общим объемом товара, вывезенного с Украины и ввезенного в страну, по сравнению с октябрем 2022 года была положительной и составляла +48,2 тыс. тонн, но уже в ноябре динамика приобрела отрицательную тенденцию: −184,4 тыс. тонн по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, а в декабре этот показатель составил уже −251 тыс. тонн.
Как пишет издание, в январе 2024 года разница составила −111,7 тыс. тонн по сравнению с январем 2023-го. В феврале отрицательная динамика продолжилась, а уже в марте составила −672,8 тыс. тонн.
С ноября 2023 года польские перевозчики и фермеры периодически проводят акции протеста, блокируя КПП на границе с Украиной. Аграрии требуют ограничить или полностью запретить ввоз дешевой сельхозпродукции с Украины, а перевозчики — отменить льготы, введенные Евросоюзом для их украинских коллег. Очередная акция протеста против импорта украинской аграрной продукции была объявлена по всей стране с 9 февраля.