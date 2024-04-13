На Украине сообщили о сокращении товарооборота с Польшей за полгода на 1,5 млн тонн

Такие данные источник издания привел в сравнении с аналогичным периодом год назад (октябрь-март). Так, еще в октябре 2023 года разница между общим объемом товара, вывезенного с Украины и ввезенного в страну, по сравнению с октябрем 2022 года была положительной и составляла +48,2 тыс. тонн, но уже в ноябре динамика приобрела отрицательную тенденцию: −184,4 тыс. тонн по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, а в декабре этот показатель составил уже −251 тыс. тонн.