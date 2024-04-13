Минэнерго Австрии подготовило законопроект по прекращению поставок газа из РФ

«Изменения в законе, предложенные Гевесслер, призваны сократить долю российского импорта газа с 90% до 0% в 2027/28 газовом году», — указывается в материале.
Как уточняется, данный законопроект подразумевает, в частности что, начиная с 2024/25 газового года, каждый поставщик газа в Австрии должен будет предоставлять доказательства увеличения доли природного газа, поставляемого не из РФ.
Ранее, 2 апреля, Politico сообщило, что в Европе растет обеспокоенность по поводу возможного сокращения поставок сниженного природного газа (СПГ) из США и роста цен на газ после отказа от российских энергоносителей.
29 марта руководитель Федерального сетевого агентства ФРГ Клаус Мюллер отметил, что газовый кризис для Германии не миновал, а населению следует относиться к потреблению осознанно. По его словам, малый бизнес и домохозяйства уменьшили свое потребление газа на 18,3% с периода 2018−2021 годов, это можно считать успешной экономией ресурсов. Он также добавил, что зимой неопределенность сохранится, так как всегда «существует опасность того, что Россия прекратит поставки газа в Европу».
До этого, 18 марта, первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских в беседе с «Известиями» заявил, что европейские руководители будут против того, чтобы Украина запрещала транзит российского газа, так как в Евросоюзе понимают пагубность и последствия этого решения. Депутат отметил, что российский газ на сегодняшний день на 50% дешевле, чем СПГ из США, и в целом является самым недорогостоящим вариантом.
Страны Европы столкнулись с беспрецедентным ростом цен на газ и электричество из-за курса на сокращение импорта энергоносителей из России, который был взят странами Запада в качестве меры давления на РФ после начала спецоперации по защите Донбасса в феврале прошлого года.