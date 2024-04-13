Минэнерго Австрии подготовило законопроект по прекращению поставок газа из РФ

До этого, 18 марта, первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских в беседе с «Известиями» заявил, что европейские руководители будут против того, чтобы Украина запрещала транзит российского газа, так как в Евросоюзе понимают пагубность и последствия этого решения. Депутат отметил, что российский газ на сегодняшний день на 50% дешевле, чем СПГ из США, и в целом является самым недорогостоящим вариантом.