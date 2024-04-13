Крупнейший производитель стали в Германии сократит выпуск

В апреле 2023 года Financial Times писала, что ThyssenKrupp вернулся к планам избавиться от подразделения, которое специализируется на производстве подлодок и морских электронных систем. Издание сообщило, что компания много лет терпела убытки, пытаясь справиться с падением спроса со стороны автомобильной промышленности на свою сталь, и ранее продала несколько своих предприятий, в том числе по производству лифтов за €17 млрд.