Киргизия намерена погасить внешний долг в размере $5 млрд к 2035 году

В то же время Жапаров не видит ничего плохого в том, чтобы брать внешние кредитные средства под перспективные экономические проекты. В частности, на строительство в стране крупной ГЭС «Камбар-Ата-1», стоимость возведения которой оценивается в $5−6 млрд. «Этот проект окупится через 13−15 лет с момента завершения и ввода в эксплуатацию», — убежден киргизский лидер.