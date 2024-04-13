Киргизия намерена погасить внешний долг в размере $5 млрд к 2035 году

БИШКЕК, 13 апреля. /ТАСС/. Киргизия планирует полностью погасить внешний долг республики, который в настоящее время составляет около $5 млрд, к 2035 году. Об этом заявил президент страны Садыр Жапаров в интервью государственному информагентству Kabar.
«Мы до 2035 года погасим наши внешние долги в размере $5 млрд, которые накопились до сегодняшнего дня», — сказал он. По его словам, сейчас республика в состоянии это сделать, поскольку ее экономика улучшилась.
В то же время Жапаров не видит ничего плохого в том, чтобы брать внешние кредитные средства под перспективные экономические проекты. В частности, на строительство в стране крупной ГЭС «Камбар-Ата-1», стоимость возведения которой оценивается в $5−6 млрд. «Этот проект окупится через 13−15 лет с момента завершения и ввода в эксплуатацию», — убежден киргизский лидер.
Поэтому, продолжил он, даже если внешний долг республики достигнет $10−15 млрд, то «можно ни о чем не беспокоиться». «Самое главное, что к 2035 году мы полностью погасим ранее взятые долги. В будущем, сколько бы мы не брали в долг, каждый проект окупит себя», — отметил Жапаров.
Глава республики пообещал при этом, что выплата внешнего долга не станет нагрузкой для республиканского бюджета и «карманов людей» за счет экономической эффективности реализуемых в государстве проектов.
«Я упомянул только крупные проекты. Есть проекты малых и средних ГЭС, которые окупятся за семь-восемь лет. Мы также должны инвестировать в них. Сейчас мы обращаемся к Глобальному климатическому фонду. Если они помогут, мы полностью перейдем на зеленую энергетику», — подчеркнул президент.