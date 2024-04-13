Казахстан намерен увеличить экспорт в Армению по 70 товарам на $350 млн

«На сегодня наша страна готова увеличить экспорт по 70 наименованиям товаров как сырьевого, так и готового ассортимента на общую сумму $350 млн. Это продукция металлургической, нефтехимической, пищевой промышленности, строительной и сельскохозяйственной отраслей. Учитывая, что до 2011 года пшеница была одной из ведущих статей казахского экспорта в Армению, считаю важным возобновить поставки пшеницы и других продуктов питания в крупные торговые сети Армении. Полагаю, аналогичные предложения есть и у армянских партнеров», — сказал он.