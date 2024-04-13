Казахстан намерен увеличить экспорт в Армению по 70 товарам на $350 млн

АСТАНА, 13 апреля. /ТАСС/. Казахстанские власти готовы нарастить экспорт в Армению по 70 товарным позициям на сумму $350 млн. Об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в интервью агентству Armenpress в преддверии запланированного на 15 апреля визита в Ереван.
«На сегодня наша страна готова увеличить экспорт по 70 наименованиям товаров как сырьевого, так и готового ассортимента на общую сумму $350 млн. Это продукция металлургической, нефтехимической, пищевой промышленности, строительной и сельскохозяйственной отраслей. Учитывая, что до 2011 года пшеница была одной из ведущих статей казахского экспорта в Армению, считаю важным возобновить поставки пшеницы и других продуктов питания в крупные торговые сети Армении. Полагаю, аналогичные предложения есть и у армянских партнеров», — сказал он.
По его словам, перспективной является и промышленная кооперация, где важно создавать совместные, связывающие обе страны проекты.
«В интенсивном развитии и продвижении нуждается наше инвестиционное сотрудничество. Сегодня в Казахстане сформирован благоприятный инвестиционный климат. Созданы все необходимые инструменты для поддержки иностранных инвестиций. Также мы отмечаем большие возможности в сфере цифровизации. Казахстан проводит целенаправленную политику по превращению в один из крупнейших цифровых хабов на евразийском пространстве. Только за последние три года экспорт наших IT-услуг вырос в три раза и достиг $500 млн. К 2026 году он должен достичь минимум $1 млрд», — пояснил Токаев.
Важным фактором углубления экономического сотрудничества, по его мнению, является формирование рентабельной и скоростной наземной логистики между Казахстаном и Арменией. Так, расширение воздушного сообщения придаст мобильность бизнесу и гражданам, откроет новые возможности в туристической сфере, уверен казахстанский лидер.
«Вижу будущее наших отношений в неукоснительном соблюдении принятых двусторонних обязательств и расширении договорно-правовой базы, в укреплении уз дружбы и сотрудничества между нашими народами, в углублении контактов в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах», — отметил Токаев.