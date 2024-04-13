JPMorgan, Citigroup и Wells Fargo завершили квартал лучше прогнозов

Американский банковский сектор продолжает получать выгоду от высоких процентных ставок. Федеральная резервная система раз за разом откладывает их снижение, так как уровень инфляции в стране никак не опустится до целевого значения в 2%. А по итогам марта инфляция и вовсе ускорилась в годовом выражении с 3,2% до 3,5%. Процентные ставки в США сохраняются на уровне 5,25−5,5%, а их снижение ожидается не раньше осени.
Citigroup отчитался о получении выручки по итогам квартала в размере $21,1 млрд, а чистая прибыль банка составила $3,4 млрд, или $1,58 на акцию. Оба показателя превысили ожидания аналитиков, опрошенных Bloomberg. Те прогнозировали, что прибыль Citigroup составит $1,23 на акцию, а выручка — $20,4 млрд. И это после того, как в январе банк представил самую слабую за последние 15 лет квартальную отчетность и объявил о намерении сократить около 20 тыс. сотрудников, чтобы урезать расходы.
Чистая прибыль JPMorgan Chase по итогам первого квартала выросла на 6% — до $13,42 млрд, или $4,44 на акцию. Что касается выручки, то та достигла $41,93 млрд, что на 9% лучше прошлогоднего показателя. Отчетность JPMorgan также оказалась лучше прогнозов. Аналитики в среднем прогнозировали, что прибыль составит $4,17 на акцию, а выручка — $41,69 млрд.
При этом руководство JPMorgan отметило в ходе представления результатов, что чистый процентный доход банка (разница между прибылью от кредитов и выплатами по депозитам) сокращается, так как клиенты все активнее переводят свои средства на счета с более высокими процентными ставками. А потому по итогам года банк прогнозирует нулевой рост процентного дохода. На фоне этого заявления акции JPMorgan падают более чем на 5%.
Наконец, Wells Fargo стал единственным из тройки отчитавшихся, чья прибыль по итогам квартала снизилась — на 7%, до $4,6 млрд, или $1,26 на акцию. Как и в случае с JPMorgan, это также связано с падением чистого процентного дохода — сразу на 8%. Выручка же банка практически не изменилась по сравнению с прошлым годом, увеличившись с $20,7 млрд до $20,86 млрд.
Тем не менее оба ключевых финансовых показателя Wells Fargo оказались лучше прогнозов. Аналитики, опрошенные LSEG, в среднем ожидали получения банком прибыли в размере $1,11 на акцию, ставя при этом на падение выручки — до $20,2 млрд.