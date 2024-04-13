JPMorgan, Citigroup и Wells Fargo завершили квартал лучше прогнозов

При этом руководство JPMorgan отметило в ходе представления результатов, что чистый процентный доход банка (разница между прибылью от кредитов и выплатами по депозитам) сокращается, так как клиенты все активнее переводят свои средства на счета с более высокими процентными ставками. А потому по итогам года банк прогнозирует нулевой рост процентного дохода. На фоне этого заявления акции JPMorgan падают более чем на 5%.