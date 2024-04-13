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Американский депозитарий «О’Кей» хочет расторгнуть договор о глобальных депозитарных расписках

Ритейлер «О’Кей» получил уведомление от банка-депозитария Bank of New York Mellon о намерении расторгнуть депозитарное соглашение по глобальным депозитарным распискам. Компания в сообщении для акционеров отмечает, что получение уведомления не означает немедленного прекращения действия программы GDR.

Источник: Freepik

«После получения уведомления у компании есть 90 дней, чтобы назначить нового депозитария, и еще как минимум 90 дней на прекращение действия программы в случае, если такой преемник не будет назначен. В настоящее время группа прорабатывает все возможные сценарии в связи с полученным уведомлением. Решение компании, принятое по данному вопросу, и другие существенные сведения будут опубликованы в надлежащее время, когда это будет уместно», — говорится в сообщении.

Компания «О’Кей» была основана в Санкт-Петербурге в 2001 году, первый гипермаркет открылся в 2002 году. По данным на сентябрь 2023 года группа управляла 296 магазинами: 77 гипермаркетами и 219 магазинами «Да!».

Структура сети «О’Кей» АО «Доринда», как выяснил ранее «Ъ», продало часть своего имущества. В отчетности компании за 2023 год указано, что были реализованы участки на Минском шоссе в подмосковном Одинцово, в селе Винсады Предгорного района Ставропольского края и недостроенное здание гипермаркета в Кировском районе Уфы. Среди активов, которые планировалось реализовать, на балансе компании все еще остается гипермаркет на 14 тыс. кв. м на улице Раахе в Череповце Вологодской области.