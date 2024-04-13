Американский депозитарий «О’Кей» хочет расторгнуть договор о глобальных депозитарных расписках

«После получения уведомления у компании есть 90 дней, чтобы назначить нового депозитария, и еще как минимум 90 дней на прекращение действия программы в случае, если такой преемник не будет назначен. В настоящее время группа прорабатывает все возможные сценарии в связи с полученным уведомлением. Решение компании, принятое по данному вопросу, и другие существенные сведения будут опубликованы в надлежащее время, когда это будет уместно», — говорится в сообщении.