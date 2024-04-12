Затухание импульса: дефицит бюджета России резко сократился

Тем не менее, судя по отчету Минфина за квартал, масштабы дефицита значительно снизились по сравнению даже с тем, что наблюдалось в первые два месяца. Он составил всего чуть более 600 млрд рублей, или очень небольшие 0,3% ВВП (прогноз на год — 0,9% ВВП). В первую очередь это произошло из-за колоссального роста доходов бюджета, которые по сравнению с аналогичным периодом прошлого года подскочили более чем в полтора раза. Причем самый значительный рывок сделали ненефтегазовые доходы, выросшие сразу на 79%. Расходы, в свою очередь, тоже росли, но куда более умеренными темпами — на 20%. Это больше, чем в прошлом году даже с поправкой на инфляцию, но всё же меньше, чем можно было ожидать.