Юрист рассказал о механизме «второй руки» для пенсионеров

Глава ЦБ отметила, что чаще всего на уловки мошенников попадаются пожилые люди, поэтому следует законодательно закрепить механизм «второй руки», когда можно назначить близкого человека доверенным лицом и дать ему возможность блокировать подозрительные переводы.