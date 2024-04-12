WSJ: Китай обязал операторов связи отказаться от иностранных чипов к 2027 году

По ее данным, Министерство промышленности и информационных технологий КНР обязало телекоммуникационные компании «проверить сетевое оборудование на наличие чипов иностранного происхождения и представить план их замены на отечественные аналоги». Отмечается, что наибольший урон от запрета понесут американские корпорации Intel и AMD, поставляющие значительные объемы полупроводников на китайский рынок. Власти КНР и раньше намеревались обеспечить полное импортозамещение в чувствительных секторах экономики, однако эти попытки сдерживались несовершенством чипов китайского производства, полагают источники газеты.