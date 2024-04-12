Володин призвал пересмотреть цены на обслуживание газового оборудования

Как пояснил председатель Госдумы, ежемесячная стоимость внутриквартирного газового оборудования выросла в 1,5−3,3 раза, внутридомового — до 2,3 раза. По его словам, в некоторых регионах цены на услуги у одной компании вдвое выше, чем у другой. Причиной повышения цен спикер назвал введение Министерством строительства и ЖКХ новых методических рекомендаций в начале 2023 года.
«Формула расчета платы за услуги оказалась по своей сути “резиновой”, то есть включающей в себя все возможные расходы обслуживающей организации … Данная методика позволила завышать стоимость оказываемых услуг. Это привело к злоупотреблениям отдельных компаний в целом ряде регионов», — написал Вячеслав Володин в Telegram-канале.
Обращение к Минстрою и министру Иреку Файзуллину об обоснованности методических указаний по ценообразованию платы за обслуживание газового оборудование Госдума приняла вчера, 11 апреля. Его инициатором выступил парламентский комитет по информационной политике.