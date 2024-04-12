Володин призвал пересмотреть цены на обслуживание газового оборудования

Как пояснил председатель Госдумы, ежемесячная стоимость внутриквартирного газового оборудования выросла в 1,5−3,3 раза, внутридомового — до 2,3 раза. По его словам, в некоторых регионах цены на услуги у одной компании вдвое выше, чем у другой. Причиной повышения цен спикер назвал введение Министерством строительства и ЖКХ новых методических рекомендаций в начале 2023 года.