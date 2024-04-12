В Монголии впервые в истории страны изменили закон по требованию граждан

«В законе “Об инвестициях” от 2013 года было положение о том, что инвесторы могут по договору использовать землю от 15 до 60 лет. Этот срок мог быть продлен один раз на 40 лет. До сих пор это положение не было реализовано, поскольку противоречит конституции и закону о земле. Такие попытки будут предотвращаться в будущем и блокироваться правовыми нормами», — отметил Гомбожавын Занданшатар.