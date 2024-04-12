В МЭА заявили об угрозе для мирового рынка нефтепродуктов

Из них 800 тысяч баррелей в день мощностей были полностью или частично остановлены. В итоге подобные атаки привели к сокращению мирового производства нефтепродуктов более чем на 500 тысяч баррелей в сутки в марте и апреле. На этом фоне в МЭА резюмировали, что глобальная переработка сырья в настоящее время продолжает оставаться под серьезным давлением.