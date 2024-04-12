В ФРГ инфляция в марте замедлилась до 2,2%

«Уровень инфляции в Германии по сравнению с тем же месяцем предыдущего года в марте 2024 года составил +2,2%», — отметили в статведомстве. В феврале уровень инфляции достигал 2,5%, в январе — 2,9%. «Это означает, что уровень инфляции в марте 2024 года был таким же низким, как и в мае 2021 года (также +2,2%), еще более низкое значение ранее было зафиксировано в апреле 2021 года (+2%)», — подчеркнули в статистическом ведомстве.