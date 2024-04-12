В ФРГ инфляция в марте замедлилась до 2,2%

БЕРЛИН, 12 апреля. /ТАСС/. Инфляция в Германии в марте еще больше замедлилась и составила только 2,2% в годовом выражении. Такие окончательные данные опубликовало Федеральное статистическое ведомство Германии.
«Уровень инфляции в Германии по сравнению с тем же месяцем предыдущего года в марте 2024 года составил +2,2%», — отметили в статведомстве. В феврале уровень инфляции достигал 2,5%, в январе — 2,9%. «Это означает, что уровень инфляции в марте 2024 года был таким же низким, как и в мае 2021 года (также +2,2%), еще более низкое значение ранее было зафиксировано в апреле 2021 года (+2%)», — подчеркнули в статистическом ведомстве.
«Уровень инфляции вновь снизился», — констатировала глава федерального статистического ведомства ФРГ Рут Бранд.
По сравнению с предыдущим месяцем потребительские цены в марте выросли на 0,4%.
Экономика ФРГ переживает серьезный кризис. ВВП страны снизился в 2023 году по сравнению с предыдущим на 0,3%. Эксперты Федерального статистического ведомства Германии отметили по итогам прошлого года снижение покупательной способности населения вследствие роста потребительских цен. По сообщениям СМИ, многие немцы вынуждены были экономить.