В Европе газ дорожает, а в Техасе его отдают даром — всему виной нефть

∙ Из скважин Техаса выходит так много природного газа, что производители платят клиентам за то, чтобы они забрали его — сообщает Bloomberg. Во всем виноваты цены на нефть, которые находятся на полугодовом максимуме. Чем больше добудешь нефти, тем больше заработаешь. Но есть одна проблема — в нефтяных скважинах добывается также и газ, рынок которого в США сейчас и так перенасыщен.