В Европе газ дорожает, а в Техасе его отдают даром — всему виной нефть

Нефть
Нефть марки Brent торгуется под сопротивлением в $90,8 за баррель — котировки поджимаются к нему снизу, что усиливает вероятность пробоя. Повторное пробитие уровня в $90,8 может открыть дорогу до следующей цели роста — $96 за баррель.
Черное золото удерживается на достигнутом уровне несмотря на сильный рост в индексе доллара DXY. Обычно эти биржевые инструменты находятся в обратной зависимости. Причина — на первое место в ценообразовании нефти вышел фактор геополитики. Западные СМИ сообщают, что Израиль ждет атаки со стороны Ирана в ближайшие два дня.
ОПЕК сохранила оптимистичный прогноз роста мирового спроса на нефть на 2024 год. Сегодня свой ежемесячный отчет представит МЭА. Во вторник краткосрочный прогноз по рынку энергоресурсов опубликовало EIA.
Природный газ
Фьючерсы на природный газ в США все-таки не смогли пройти выше локального нисходящего сопротивления. Котировки так и остались зажаты в рамках сужающегося треугольника. Нижняя граница — $1,65. Верхняя — $1,85 за MMBtu.
∙ Прогноз EIA по цене природного газа на II квартал — $2 за MMBtu.
∙ Вчера EIA обновила еженедельные данные по рынку газа. Спотовые цены на природный газ упали во всех основных ценовых узлах США за неделю, закончившуюся 4 апреля. Это противоречит ростовой тенденции на Генри Хабе. При этом цены на природный газ в мире выросли.
∙ Из скважин Техаса выходит так много природного газа, что производители платят клиентам за то, чтобы они забрали его — сообщает Bloomberg. Во всем виноваты цены на нефть, которые находятся на полугодовом максимуме. Чем больше добудешь нефти, тем больше заработаешь. Но есть одна проблема — в нефтяных скважинах добывается также и газ, рынок которого в США сейчас и так перенасыщен.
∙ Цены на газ в Европе резко пошли вверх на фоне геополитики. Голландский фьючерс на природный газ TTF вчера прибавил более 8%. Цена превысила $350 за тысячу кубометров.
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