В ЕС могут подать иск против ФРГ из-за налога, мешающего отказу от поставок газа из РФ

БРЮССЕЛЬ, 12 апреля. /ТАСС/. В Евросоюзе могут подать иск против Германии, которая не хочет отменять налог, мешающий отказаться от поставок российского топлива. Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на представителя Еврокомиссии (ЕК).
«У нас есть основания полагать, что этот закон мешает свободной конкуренции и не соответствует правилам единого рынка», — указал собеседник издания. По его словам, ФРГ «неизбежно» столкнется с судебным разбирательством «в ближайшие месяцы», если не откажется от этого налога на газ или не сократит его. Однако, по информации Politico, обычно подобные разбирательства затягиваются на месяцы и даже годы, прежде чем обвиняемая сторона выплатит соответствующие штрафы.
Как отмечает издание, Германия ввела налог на вывоз топлива из страны в 2022 году после приостановки поставок газа из РФ, чтобы покрыть расходы на его закупку у других стран в 10 млрд евро. По мнению соседей ФРГ в ЕС, подобные меры могут привести к повышению цен на топливо в объединении и заставить членов Евросоюза нарастить закупки российского газа.
В свою очередь представитель Министерства экономики ФРГ указал Politico, что меры, введенные Берлином, соответствуют принципу недискриминации, а действия Германии в значительной степени помогли стабилизировать цены на газ и успокоить европейский рынок с начала энергетического кризиса.
Ранее Politico сообщила со ссылкой на документы ЕК, что после прекращения украинского транзита российского трубопроводного газа с 2025 года Евросоюз сразу потеряет 5% своего общего импорта, основной удар придется на Венгрию, Словакию и Австрию, которые Еврокомиссия намерена снабжать преимущественно с помощью сжиженного природного газа через Германию, Австрию или Италию. Впрочем, по оценкам ЕК, которые были получены Politico, это приведет к новому росту цен в этих странах в связи с ростом расходов на транспортировку и хранение газа.
В 2021 российские поставки составляли около 45% всего газового импорта ЕС. В то же время за последние два года произошел резкий рост закупок российского сжиженного природного газа странами ЕС, которые увеличились на 40% от уровня 2021 года. Закупки российского СПГ в настоящее время не регламентируются никакими рестрикциями ЕС.