В ЕС могут подать иск против ФРГ из-за налога, мешающего отказу от поставок газа из РФ

Ранее Politico сообщила со ссылкой на документы ЕК, что после прекращения украинского транзита российского трубопроводного газа с 2025 года Евросоюз сразу потеряет 5% своего общего импорта, основной удар придется на Венгрию, Словакию и Австрию, которые Еврокомиссия намерена снабжать преимущественно с помощью сжиженного природного газа через Германию, Австрию или Италию. Впрочем, по оценкам ЕК, которые были получены Politico, это приведет к новому росту цен в этих странах в связи с ростом расходов на транспортировку и хранение газа.