У «Сколково» сменился глава

В пятницу, 12 апреля, совет директоров фонда «Сколково» рассмотрел вопрос о назначении Сергея Перова на пост нового председателя правления. Об этом рассказал источник РБК, знакомый с повесткой совета. Занимавший эту должность с 2016 года Игорь Дроздов станет заместителем председателя госкорпорации ВЭБ.РФ (управляет «Сколково»), будет курировать блок инновационных институтов развития и координировать в рамках группы развития. Он также займет должность заместителя председателя совета директоров фонда «Сколково».
По словам собеседника РБК, Перов вступит в должность 27 апреля. До «Сколково» с ноября 2018 года он занимал пост первого заместителя руководителя департамента культуры Москвы. Ранее, в 2014—2015-м, возглавлял компанию «Красный Квадрат Проект», в 2012—2013 годах в правительстве России занимался вопросами политики в области культуры, а в 2013—2014-м был заместителем председателя правительства Московской области, где курировал те же области. В 2010—2012 годах работал в администрации президента в сфере гуманитарной политики и общественных связей.
Представитель пресс-службы ВЭБ.РФ отказался от комментариев.
Назначение в том числе связано с обсуждениями более тесного взаимодействия «Сколково» с Москвой. В конце марта на портале Regulation.gov.ru появился проект, из которого следует, что правительство передаст Москве часть вспомогательных функций фонда «Сколково»: регулирование градостроительной и медицинской деятельности, развитие и эксплуатацию общегородской территории, организацию транспортного обслуживания и коммунального хозяйства. Предполагается, что город возьмет на себя и расходы на развитие этой инфраструктуры.
Что такое «Сколково».
Экосистема «Сколково» появилась в качестве аналога американской Кремниевой долины в 2010 году по инициативе занимавшего тогда пост президента Дмитрия Медведева. На территории расположились технопарк, Сколковский институт науки и технологий (Сколтех), Sk Capital и др. Фонд «Сколково» — это управляющая компания, которая предоставляет сервисы для развития компаний: проводит скаутинг технологий, экспертизу инновационных проектов, обучение стартапов, помогает получать патенты на интеллектуальную собственность в России и за рубежом, оказывает услуги таможенного брокера. Кроме того, вместе с Минцифры поддерживает первое промышленное внедрение разработок малых и средних компаний, финансируя до 80% затрат заказчика; выдает гранты дизайн-центрам в области микроэлектроники; возмещает до 50% вложений физлиц в сколковских резидентов и университетские стартапы.
По данным СПАРК, по итогам 2023 года выручка фонда «Сколково» составила 1,7 млрд руб., а чистая прибыль — 355 млн руб.