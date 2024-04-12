У «Сколково» сменился глава

Экосистема «Сколково» появилась в качестве аналога американской Кремниевой долины в 2010 году по инициативе занимавшего тогда пост президента Дмитрия Медведева. На территории расположились технопарк, Сколковский институт науки и технологий (Сколтех), Sk Capital и др. Фонд «Сколково» — это управляющая компания, которая предоставляет сервисы для развития компаний: проводит скаутинг технологий, экспертизу инновационных проектов, обучение стартапов, помогает получать патенты на интеллектуальную собственность в России и за рубежом, оказывает услуги таможенного брокера. Кроме того, вместе с Минцифры поддерживает первое промышленное внедрение разработок малых и средних компаний, финансируя до 80% затрат заказчика; выдает гранты дизайн-центрам в области микроэлектроники; возмещает до 50% вложений физлиц в сколковских резидентов и университетские стартапы.