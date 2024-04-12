Совет директоров Henderson рекомендовал дивиденды за I квартал в 30 рублей на акцию

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Совет директоров ретейлера Henderson, управляющего сетью салонов мужской одежды и обуви в России, рекомендовал акционерам утвердить выплату дивидендов за первый квартал текущего года в размере 30 рублей на акцию, говорится в сообщении компании.
Решение принято на заседании совета директоров 11 апреля. «Рекомендованный размер дивидендов составляет 30 рублей на одну обыкновенную акцию общества. Внеочередное общее собрание акционеров созвано на 17 мая 2024 года», — говорится в сообщении.
Дата формирования списка лиц, которые имеют право на участие в общем собрании акционеров, — 22 апреля. Реестр лиц, имеющих право на получение дивидендов, закрывается 3 июня.
В декабре 2023 года финансовый директор Henderson Анна Коршунова сообщила, что менеджмент компании будет рекомендовать совету директоров выплату дивидендов за 2023 год в размере 50% от чистой прибыли, но не менее 25 рублей на акцию.
Ранее основатель и основной акционер Henderson Рубен Арутюнян в интервью ТАСС говорил, что ретейлер в соответствии со своей дивидендной политикой планирует направлять на дивиденды не менее 50% чистой прибыли с выплатой дважды в год. Условием для выплат является соотношение чистого долга к EBITDA ниже 2,5х по стандарту МСФО 16.
Henderson — одна из ведущих в России сетей магазинов мужской одежды, обуви, аксессуаров, парфюмерии и косметики. Henderson управляет 160 салонами в 64 городах России, также бренд представлен двумя салонами в Армении.