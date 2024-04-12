Россиянам рассказали, что будет с гречкой в 2024 году

Пресс-служба Минсельхоза России рассказала, что планируемая площадь посева гречихи на 2024 год составляет 1,2 миллиона гектаров, то есть примерно столько же, сколько и в 2023 году, когда она составила 1,29 миллиона гектаров, сообщает «Российская газета».