Россиянам рассказали, что будет с гречкой в 2024 году

Пресс-служба Минсельхоза России рассказала, что планируемая площадь посева гречихи на 2024 год составляет 1,2 миллиона гектаров, то есть примерно столько же, сколько и в 2023 году, когда она составила 1,29 миллиона гектаров, сообщает «Российская газета».
Урожай гречихи в 2023 году стал одним из лучших в истории страны (1,6 миллиона тонн), а производство гречневой крупы достигло рекордного значения (542 тысячи тонн), сказали в министерстве.
Потребление гречки в стране, по информации Минсельхоза, составляет 350−400 тысяч тонн в год. Излишки частично экспортируются.