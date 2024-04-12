Россиян предупредили о подорожании борщевого набора

По ее словам, самый дорогой борщевой набор в январе-марте 2024 года был в Анадыре (450,45 рубля). Далее следуют Якутск (289,76 рубля) и Магадан (285,22 рубля). При этом в среднем по России стоимость приготовления блюда на 4 человек составляет всего 161,2 рубля, дешевле других он стоит в Смоленске (128,84 рубля) и Казани (121,86 рубля).