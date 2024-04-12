Оправдать ожидания: что будет с курсом рубля и рынками на неделе с 15 по 21 апреля

Российский рынок акций в пятницу вновь переписал двухлетний максимум выше 3460 п. по индексу Мосбиржи. Росту благоволило сочетание слабого рубля и подъема сырьевых цен. Лидеры дня по динамике — бумаги Полюса и Норникеля — отыгрывали ценовое ралли в драгметаллах.
Внешний фон был преимущественно негативным. Тревогу вызвали мартовские данные по торговому балансу Китая — экспорт из страны упал на 7,5% в долларовом выражении по сравнению с годом ранее, а импорт сократился на 1,9%, в обоих случаях — заметно хуже прогнозов.
В понедельник в США будут опубликованы данные по розничным продажам за март. Также на американском рынке начинается сезон отчетности, на старте следующей недели квартальные финрезультаты представят Goldman Sachs и The Charles Schwab. На российском рынке важных событий не ожидается.
Рост российского рынка на будущей неделе продолжится при сохранении благоприятствующей конъюнктуры. Прогноз по индексу Мосбиржи на 15 апреля — 3375−3475 п.
Наш прогноз по курсу рубля к доллару на будущую неделю — 92−94. В среду-четверг состоится саммит лидеров ЕС, и к негативным для рубля факторам — сокращению чистых продаж валюты на внутреннем рынке со стороны ЦБ и импульсу укрепления доллара на мировой арене (DXY выше 105,5) — может добавиться активизация новостного фона, связанного с санкциями и геополитикой. Тем не менее, рубль может не только выдержать возможный негатив в информационном поле, но и двинуться в контратаку. С будущей недели экспортеры могут начать готовиться к налоговому периоду, продавая дополнительные объемы валюты. Также фундаментально в пользу рубля играют жесткая ДКП и меры валютного контроля.
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