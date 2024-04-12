Оправдать ожидания: что будет с курсом рубля и рынками на неделе с 15 по 21 апреля

Наш прогноз по курсу рубля к доллару на будущую неделю — 92−94. В среду-четверг состоится саммит лидеров ЕС, и к негативным для рубля факторам — сокращению чистых продаж валюты на внутреннем рынке со стороны ЦБ и импульсу укрепления доллара на мировой арене (DXY выше 105,5) — может добавиться активизация новостного фона, связанного с санкциями и геополитикой. Тем не менее, рубль может не только выдержать возможный негатив в информационном поле, но и двинуться в контратаку. С будущей недели экспортеры могут начать готовиться к налоговому периоду, продавая дополнительные объемы валюты. Также фундаментально в пользу рубля играют жесткая ДКП и меры валютного контроля.