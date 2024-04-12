На перепутье: как Кейнс и Фридман влияют на Россию

Утверждение о потенциале роста российской экономики на 3,5% в год за 10 лет к 2035 году базируется на нескольких «якорях», считает к.э.н., доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова Олег Чередниченко. Наиболее важными среди них являются развитие инфраструктурных проектов и активизация потребительского спроса. Что касается первой составляющей, то она, действительно, сегодня находится в серьезной поступательной динамике при активной, как прямой, так и косвенной поддержке со стороны государства. Это проекты как в транспортной и строительной отраслях, так и в ряде других направлений. Утверждение о второй составляющей, как об активизации потребительского спроса, во многом основано на текущих беспрецедентно низких показателях безработицы. «Но в этом кроется и значительный риск — сдерживание потенциала роста экономики в силу ограниченности кадровой поддержки», — пояснил Чередниченко. По его мнению, в данном случае на первые роли выходит вопрос роста производительности и снижения зависимости от дефицита кадров, особенно в производственной сфере, который может и должен быть реализован через активное совершенствование технологий, внедрение и дальнейшее развитие «робопроизводства» и т. д. Пока высокая инфляция и возможный ее рост приводят к жесткой политике ЦБ РФ по удержанию высокой ключевой ставки, а это дорогие кредиты, которые сдерживают возможности роста экономики.