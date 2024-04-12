На перепутье: как Кейнс и Фридман влияют на Россию

«Первоочередная задача состоит в том, чтобы в ближайшее десятилетие среднегодовые темпы экономического роста поднялись на уровень не ниже 3,5%», — сказано в докладе экономистов Российской академии наук.
Первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов сообщил 10 апреля, что Минэкономразвития может повысить официальный прогноз роста экономики страны в 2024 году. «Сейчас прогноз 2,2%. Минэкономразвития говорит, что, возможно, повысят прогноз в большую сторону», — заявил он. По словам Белоусова, пока речь идет о десятых долях процента.
Согласно данным Росстата, экономика выросла в 2023 году на 3,6%. ВВП России в январе-феврале 2024 года увеличился на 6% в годовом выражении, в феврале — сразу на 7,7%, сообщило Минэкономразвития.
«Экономика спроса — это, в общем-то, известная концепция, хотя она и не употребляется так часто. В мире существуют экономика спроса и экономика предложения», — пояснил директор центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.
По его словам, экономика предложения строится на создании товаров и услуг, которые идут на продажу, в то время как экономика спроса — «это так называемая пенсионная модель, которой, собственно, сегодня и следует Россия». При данной модели используется значительный бюджетный импульс — большие расходы бюджета по разным программам, проектам и перераспределение государственных ресурсов населению и экономическим агентам (компаниям, различным секторам экономики
Финансовые ресурсы в виде расходов бюджета под национальные программы попадают на рынок товаров и услуг. Подстраиваясь под них, экономика должна обеспечить необходимую массу денег, которую создает спрос.
Кейнс с Фридманом теперь и в России.
Доцент экономического факультета РУДН Роберт Воскеричян назвал «Новый курс» президента Франклина Рузвельта ярким примером модели «экономики спроса» в США во время Великого кризиса или Великой депрессии в 1930-х годах. В России используются элементы данной модели. В последнее время наблюдается значительный рост экономики за счет увеличения расходов бюджета. Например, в прошлом году доходы от заработной платы выросли на 5,5%, а реальные доходы — на 7−8%.
«Повышение заработной платы происходит благодаря тому, что государство обеспечивает доходы, что и создает высокий спрос», — пояснил Остапкович. Помимо потребительского спроса населения, государство также предоставляет различные кредиты и субсидии для крупных предприятий, способствуя тем самым высокому инвестиционному спросу.
«Эту идеологию, согласно которой государство должно стимулировать спрос, чтобы в дальнейшем спрос стимулировал рост экономики, ввел Джон Мейнард Кейнс», — напомнил экономист и добавил, что США вышли из Великой депрессии в прошлом веке, в том числе благодаря экономике спроса, особенно когда началась Вторая мировая война. В те годы, несмотря на депрессию, увеличение военного производства и военные заказы снизили безработицу и способствовали выходу экономики из кризиса. Власти США запустили программу общественных работ для строительства дорог, мостов и других национальных инфраструктурных объектов. Появились новые рабочие места, начали расти доходы населения. «В настоящее время в России частично используется теория Кейнса: предприятиям предоставляются субсидированные кредиты, населению — возможности для роста заработной платы, в том числе бюджетной. Это и есть экономика спроса», — пояснил Остапкович.
Он предупредил, что для поддержания экономики спроса требуется стабильное бюджетное финансирование, а это остается сложной задачей для России с учетом значительной зависимости бюджета от экспортных сырьевых доходов. Вопрос в том, сможет ли РФ получать большие доходы за счет высоких цены на сырьевые товары и ресурсы, поскольку ее экспорт на 80% состоит из сырья. Экономика спроса и сырьевая экономика могут функционировать вместе, но лишь в течение короткого срока. Затем нужно переходить к стабильной экономике, работая с монетарными методами, улучшая предпринимательский климат и проводя благоприятную денежно-кредитную политику, считает Остапкович.
На смену теории Кейнса позднее пришла теория Милтона Фридмана о монетарной политике. Ее начали применять многие страны с 1970-х годов. Фридман предлагал центробанкам постепенно увеличивать денежную массу для усиления реального роста ВВП. Основной элемент этой модели — рост денежного предложения не должен нарушать стабильность цен. В России работает часть этой схемы. Так, ЦБ РФ в том числе через ключевую ставку регулирует предложение денег в экономике и стремится к удержанию инфляции на уровне 4%, но при этом из-за высокой ставки в 16% сдерживается экономический рост. «Основной целью денежно-кредитной политики Банка России является поддержание ценовой стабильности, то есть стабильно низкой инфляции», — говорится на сайте регулятора.
Кому нужен рост ВВП.
«ВВП — это лишь один из показателей, не отражающий полной картины благосостояния населения или экономической обстановки», — пояснил Остапкович.
По его мнению, теоретически, рост ВВП на 3,5% возможен, но важно понимать, что в некотором смысле это виртуальный показатель, который не говорит напрямую о благосостоянии людей или об экономической ситуации.
Важнее экономического показателя ВВП — доходы населения, уровень занятости и бедности, а также дифференциация доходов между различными слоями населения.
По мнению Остапковича, роста ВВП на уровне 3,5% можно достичь за счет субсидированных кредитов, но это может привести к бюджетному дефициту и не обязательно повысит доходы населения. Хотя ВВП и остается важным экономическим показателем, на первый план должны выходить социальные индикаторы, такие как доходы, занятость и уровень бедности, поскольку именно они отражают реальное экономическое положение населения. Необходимо инвестировать в образование, науку, здравоохранение, чтобы подготовить компетентных и здоровых специалистов, способных обеспечить рост экономики на 3%, 4% или даже 5%. «Важно не только следить за показателями ВВП, но и сосредоточить внимание на социальных индикаторах и инвестировать в развитие человеческого капитала и технологий, что в конечном итоге приведет к устойчивому экономическому росту», — заключил Остапкович.
Производительность и кадры решают все.
Утверждение о потенциале роста российской экономики на 3,5% в год за 10 лет к 2035 году базируется на нескольких «якорях», считает к.э.н., доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова Олег Чередниченко. Наиболее важными среди них являются развитие инфраструктурных проектов и активизация потребительского спроса. Что касается первой составляющей, то она, действительно, сегодня находится в серьезной поступательной динамике при активной, как прямой, так и косвенной поддержке со стороны государства. Это проекты как в транспортной и строительной отраслях, так и в ряде других направлений. Утверждение о второй составляющей, как об активизации потребительского спроса, во многом основано на текущих беспрецедентно низких показателях безработицы. «Но в этом кроется и значительный риск — сдерживание потенциала роста экономики в силу ограниченности кадровой поддержки», — пояснил Чередниченко. По его мнению, в данном случае на первые роли выходит вопрос роста производительности и снижения зависимости от дефицита кадров, особенно в производственной сфере, который может и должен быть реализован через активное совершенствование технологий, внедрение и дальнейшее развитие «робопроизводства»
Варианты для России.
Экономический рост является многофакторным процессом, в котором важное значение имеют инфраструктурные проекты и стимулирование потребительского спроса, напомнил Роберт Воскеричян. Данный тезис отмечается в докладе РАН.
«Однако сводить все к этим двум факторам было бы упрощением. Рост генерируется также в сырьевых отраслях, оборонпроме, сельском хозяйстве», — отметил эксперт.
По его мнению, в настоящее время перед Россией открывается два варианта социально-экономической политики. Первый предполагает развитие существующей модели роста и ее адаптации к вызовам по мере их появления. Государство в этой конструкции является основным источником роста — как источник ключевых финансовых ресурсов, как нейтрализатор «рыночной стихии» и как держатель ключевых институтов, необходимых для экономического роста. Государство определяет приоритеты, концентрирует на них политический и финансовый ресурс, выстраивает финансовую систему, опираясь на принадлежащие государству банки и биржи, напрямую руководит ключевыми производственными компаниями.
Второй вариант предполагает усиление роли частных источников роста — компаний и домохозяйств. «Они должны замещать и постепенно вытеснять государство из непосредственной предпринимательской зоны», — отметил Воскеричян. Он полагает, что государство должно создавать максимально благоприятные условия для функционирования частных экономических агентов, стимулировать их интерес к развитию, то есть способствовать предложению товаров и услуг на рынке.
«Государство выступает важнейшим источником спроса в экономике, — подчеркнул экономист. — Прежде всего это спрос со стороны средних и бедных слоев населения, связанных с государственным бюджетом, — пенсионеров, безработных, государственных служащих и военных, а также примыкающих к ним работников госкорпораций».
Важную роль играет финансирование силовых структур — содержание армии, закупка вооружений
Еще одной мощной сферой государственного спроса могут быть инвестиции в инфраструктуру.
Воскеричян считает сложным для государства выбор между инфраструктурным и социальным приоритетами. Социальные расходы попадают на более конкурентный рынок, и они действительно могут обеспечить рост потребления. «Инфраструктурные секторы более монополизированы и инвестиции в них приводят скорее к повышению цен (тарифов), а не к росту предложения соответствующих товаров и услуг», — заключил он.
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