МТС-банк официально объявил о намерении провести IPO на Московской бирже

МТС-банк объявил о намерении провести первичное публичное размещение (IPO) обыкновенных акций на Московской бирже (с соответствующим сообщением компании ознакомились Frank Media).
Инвесторам будут предложены акции банка, выпущенные в рамках дополнительной эмиссии. Привлеченные в ходе IPO средства будут направлены банком на реализацию стратегии роста и дальнейшее масштабирование розничного бизнеса.
В рамках IPO телеком-оператор МТС — мажоритарный акционер банка — не планирует продавать принадлежащие ему акции кредитной организации. По итогам размещения он сохранит мажоритарную долю в капитале банка.
Ожидается, что банк, его мажоритарный акционер и аффилированные с ними лица примут на себя обязательства, связанные с ограничением на отчуждение акций в течение 180 дней с даты начала публичных торгов бумагами. В рамках IPO предусмотрен механизм стабилизации на срок до 30 дней после начала торгов.
«Банк в среднесрочной перспективе ставит себе целью удвоить кредитный портфель и клиентскую базу (до 8 млн активных клиентов), ожидая постепенного увеличения рентабельности капитала (ROE) до уровня 30%», — говорится в сообщении кредитной организации.
В 2020—2023 годах кредитный портфель МТС-банка рос со среднегодовыми темпами (CAGR) 39%. За этот же период CAGR капитала кредитной организации составлял 31%.
«В наиболее прибыльном и привлекательном сегменте российского банковского рынка — сегменте необеспеченного кредитования физических лиц — банк в 2017—2023 годах рос более чем втрое быстрее рынка и быстрее любого из топ-10 игроков, переместившись с 21 на 8 позицию. Это позволило Банку в семь раз увеличить операционный доход при росте активов более чем втрое. Отношение операционных расходов к доходам (cost-to-income, CIR) составляет 31,2%, ROE — 20%», — приводятся в сообщении слова председателя правления МТС-банка Ильи Филатова.
О подготовке МТС-банка к первичному размещению в 2024 году стало известно в январе текущего года: один из источников РБК сообщил, что акционер банка вернулся к идее об IPO «на фоне пробуждения рынка». О том, что МТС-банк может выйти на биржу, еще в 2021 году говорил Владимир Евтушенков, крупнейший акционер инвестхолдинга АФК «Система», в периметр которого входят и МТС, и МТС-банк. Тогда планировалось, что IPO может состояться в 2022 году. Бизнесмен оценивал объем размещения более чем в $1 млрд, однако сделка не состоялась.
В середине марта совет директоров МТС-банка одобрил допэмиссию его обыкновенных акций на сумму до 3,6 млрд рублей путем размещения дополнительных обыкновенных акций в количестве 7,2 млн штук номинальной стоимостью 500 ₽ каждая. Акции могут быть размещены по открытой подписке. Предельный объем допэмиссии соответствует приблизительно 19,3% от увеличенного уставного капитала банка и 24% от нынешнего. Сама МТС тогда же сообщила, что ее совет директоров принял к сведению возможное сокращение доли компании в уставном капитале банка с 99,8% до не менее 80,5%, если допэмиссия будет размещена в полном объеме. При этом совет директоров поручил менеджменту МТС «продолжить мероприятия, направленные на дальнейшее снижение доли участия МТС в уставном капитале МТС-банка».
Доля акций МТС-банка в свободном обращении после первичного размещения акций может оказаться на уровне 15%, говорил в конце марта Илья Филатов. Агентство Reuters в середине февраля писало, что кредитная организация в ходе IPO планирует привлечь до 15 млрд рублей. Однако два источника, которые знакомы с планами банка, уточняли, что МТС-банк хочет привлечь с рынка до 10−11 млрд рублей при учете оценки в 1,1−1,4 капитала.
МТС готова рассмотреть привлечение стратега в МТС-банк, получив оценку рынка в ходе его IPO, говорил в начале апреля глава компании Вячеслав Николаев. По его словам, телеком-оператор пока не определила для себя порог, ниже которого компания не готова сокращать свою долю в дочернем банке: есть разные сценарии, выбор будет зависеть от ситуации.